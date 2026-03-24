Похоже, в PUBG: Battlegrounds пройдет коллаборация со Stellar Blade

Официальный аккаунт PUBG: Battlegrounds в соцсети X выложил тизер, который мгновенно взбудоражил игровое сообщество. Пост с подписью "Новый претендент на поле боя" содержит официальное арт-изображение главной героини Stellar Blade - Евы. На картинке она стоит в классической позе из игры Shift Up: в облегающем костюме, с длинным хвостом волос, в футуристической командной рубке с зеленым неоновым освещением.

Согласно фан-странице ShiftUpWorld, это будет полноценная коллаборация, что не удивительно. Обе студии - корейские: PUBG делает Krafton, Stellar Blade - Shift Up. Это первый официальный кроссовер между двумя крупными тайтлами из Южной Кореи. Пока деталей мало: неизвестно, будет ли Ева полноценным скином, отдельным персонажем, набором предметов или даже ивентом. Но коллаборация обещает быть стильной и зрелищной, ведь Ева из Stellar Blade идеально вписывается в атмосферу PUBG: высокотехнологичный костюм, боевой стиль и харизма главной героини уже сейчас вызывают восторг у фанатов обеих игр.