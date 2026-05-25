Последний матч, который подарил улыбку: игроки PUBG помогли умирающей девушке почувствовать настоящую радость

Иногда видеоигры оказываются чем-то большим, чем просто развлечением. История из сообщества PUBG: Battlegrounds, недавно вновь всплывшая в южнокорейских СМИ, стала редким напоминанием о том, что за никами и аватарами часто скрываются настоящие люди со своими трагедиями, страхами и последними надеждами.

Все началось с сообщения пользователя под ником Urban Mom на официальном форуме PUBG. Мужчина рассказал, что его тридцатилетняя жена умирает от рака желудка в терминальной стадии с метастазами. Лечение перестало помогать, операции были невозможны, а сама девушка давно потеряла радость жизни. Однако у нее оставалось одно простое желание — еще раз почувствовать счастье в любимой игре.

Муж попросил игроков помочь ей провести особенный матч. Формулировка оказалась одновременно болезненной и трогательной: он надеялся, что другие пользователи позволят его жене «убивать себя в игре», чтобы оставить ей последнее счастливое воспоминание.

Сообщество откликнулось почти мгновенно. К инициативе присоединились сотни игроков, местные стримеры и даже компания Krafton. В тот же вечер была организована отдельная катка на 99 человек, посвященная только этой девушке. Большинство участников добровольно подставлялись под выстрелы, помогая ей набирать фраги. В результате она закончила матч с 95 убийствами и победой. Финальное «Winner winner chicken dinner» стало не просто игровой фразой, а настоящим эмоциональным моментом для всех участников.

Позже муж признался, что после постановки диагноза это была первая искренняя улыбка его жены.

Особенно сильно история зацепила людей после недавнего эфира южнокорейского телевидения. Выяснилось, что супруги уже обсуждали отказ от реанимации и прекращение лечения. Но тот вечер в PUBG неожиданно вернул девушке желание жить хотя бы немного дольше.

К сожалению, спустя 117 дней борьбы болезнь все же победила. Девушка скончалась незадолго до своего 31-летия. Однако эта история оставила после себя нечто редкое для современной игровой индустрии — ощущение настоящего человеческого единства. И, возможно, именно ради таких моментов люди продолжают играть вместе спустя десятки лет.