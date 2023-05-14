Представлен трейлер, посвященный клановой системе для PUBG: Battlegrounds ©

Уже 17 мая для ПК и 25-го для консольной версии "Королевская битва" PUBG: Battlegrounds получит весьма любопытное обновление с новыми механиками, одной из которых стала клановая система. Дабы привлечь внимание к этому незначительному, но для кого-то приятному нововведению, компания Krafton выпустила свежий видеоролик, где мы можем увидеть динамичный геймплей и слаженную работу бойцов.

Любой желающий сможет создать свой клан за 15 000 BP, а его вместимость составит до 100 человек. Попасть в них смогут игроки, прошедшие обучение и имеющие подписку Plus. Если же вы решитесь вступить в клан, то рядом с ником появится тег, а получаемые BP за совместную игру с соклановцами будут увеличены на 30%.

Напомним, что обновление привнесет с собой и более значимые механики, вроде специального маяка для возрождения союзников, различные удобства для взаимодействия с транспортными средствами и многое другое.