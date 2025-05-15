PUBG: Battlegrounds - майское обновление с разрушаемой местностью и улучшениями игры

14 мая на ПК вышел патч 35.2 для PUBG: Battlegrounds (на консолях — 22 мая).

Главное нововведение — разрушаемый ландшафт на карте Таэго. Теперь гранаты, мины и прочие взрывчатки могут менять укрытия и ландшафт, добавляя тактической глубины. Также на Таэго появилась кирка для тихих модификаций местности.

На Эрангеле и Мирамаре теперь можно найти маскировочную сеть для транспорта, а автоматы с энергетиками и болеутоляющими появились не только в Мирамаре, но и на Таэго и Эрангеле. На Эрангеле добавили разрушаемые горшки с лутом. C4 теперь не бросается, а ставится вручную, лодки стали быстрее и легче.

Разработчики планируют внедрить интерактивные элементы на все 8×8 карты в будущем.