PUBG: Battlegrounds - майское обновление с разрушаемой местностью и улучшениями игры

14 мая на ПК вышел патч 35.2 для PUBG: Battlegrounds (на консолях — 22 мая).
Главное нововведение — разрушаемый ландшафт на карте Таэго. Теперь гранаты, мины и прочие взрывчатки могут менять укрытия и ландшафт, добавляя тактической глубины. Также на Таэго появилась кирка для тихих модификаций местности.
На Эрангеле и Мирамаре теперь можно найти маскировочную сеть для транспорта, а автоматы с энергетиками и болеутоляющими появились не только в Мирамаре, но и на Таэго и Эрангеле. На Эрангеле добавили разрушаемые горшки с лутом. C4 теперь не бросается, а ставится вручную, лодки стали быстрее и легче.
Разработчики планируют внедрить интерактивные элементы на все 8×8 карты в будущем.
Вот что интересно тут так это наблюдать за тем как одна команда читаков встречает на пути другую команду читаков и у кого читы будут круче тот и победит в итоге