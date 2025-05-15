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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 323 оценки

PUBG: Battlegrounds - майское обновление с разрушаемой местностью и улучшениями игры

Solstice Solstice

14 мая на ПК вышел патч 35.2 для PUBG: Battlegrounds (на консолях — 22 мая).

Главное нововведение — разрушаемый ландшафт на карте Таэго. Теперь гранаты, мины и прочие взрывчатки могут менять укрытия и ландшафт, добавляя тактической глубины. Также на Таэго появилась кирка для тихих модификаций местности.

На Эрангеле и Мирамаре теперь можно найти маскировочную сеть для транспорта, а автоматы с энергетиками и болеутоляющими появились не только в Мирамаре, но и на Таэго и Эрангеле. На Эрангеле добавили разрушаемые горшки с лутом. C4 теперь не бросается, а ставится вручную, лодки стали быстрее и легче.

Разработчики планируют внедрить интерактивные элементы на все 8×8 карты в будущем.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Snake2105

Вот что интересно тут так это наблюдать за тем как одна команда читаков встречает на пути другую команду читаков и у кого читы будут круче тот и победит в итоге

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