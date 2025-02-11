PUBG: Battlegrounds позволил Krafton завершить 2024 год с рекордными финансовыми результатами

Компания Krafton завершила 2024 год с рекордными финансовыми результатами, став самым прибыльным годом в её истории. По данным финансового отчёта, доходы издателя выросли на 41,8%, а операционная прибыль — на 54%. Главным источником успеха стал феноменальный рост PUBG, который стал самым успешным годом для игры с 2018 года, когда она установила рекорд по количеству одновременных игроков в Steam.

Krafton не собирается останавливаться на достигнутом. В планах компании — расширять вселенную PUBG, создавая новые проекты. Один из них — мобильная игра, ориентированная на казуальную аудиторию, которая предложит смягчённый игровой опыт и снизит уровень жестокости, чтобы привлечь более молодую аудиторию.

Компания также активно ищет новые франшизы, среди которых — симулятор inZOI, который может стать конкурентом The Sims, и новая часть Subnautica, релиз которой ожидается в конце 2025 года.