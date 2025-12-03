PUBG: Battlegrounds встречает зиму: заснеженный Эрангель и новый гранатомёт

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили масштабное зимнее обновление для ПК, полностью преобразившее классическую карту Эрангель. Теперь она покрыта снегом, что не только меняет визуальную атмосферу, но и влияет на игровой процесс. В честь обновления Krafton представила кинематографический трейлер, демонстрирующий напряжённые перестрелки на заснеженных локациях, испытания на скользком льду и работу нового гранатомёта BZ.

Особенностью сезона стала обновлённая «синяя зона»: теперь она не просто наносит урон, но и «морозит» игроков, добавляя тактической глубины сражениям. Консольные версии для PlayStation и Xbox получат патч 11 декабря, а пользователи ПК уже могут опробовать все нововведения.

Помимо визуальных изменений, обновление включает серьёзную перебалансировку оружия. Переработана отдача у моделей VSS, SLR, SKS, AUG и М416, что делает стрельбу более предсказуемой и честной. Также обновлены награды в рейтинговых матчах, а инструменты для создания пользовательского контента (UGC Alpha) получили новые возможности для разработки уникальных режимов и карт.

Важно отметить, что поддержка консолей предыдущего поколения (Xbox One и PlayStation 4) официально завершена с 13 ноября 2025 года, что отражает переход на более современные платформы. Ранее Krafton анонсировала долгосрочные планы по развитию франшизы, включая будущее PUBG 2.0, обещающее ещё больше контента, улучшений и свежих игровых механик.

Зимнее обновление делает Эрангель свежей, атмосферной и стратегически насыщенной ареной, а новый гранатомёт и переработанная механика оружия добавляют тактической вариативности в привычный геймплей PUBG: Battlegrounds.