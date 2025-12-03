PUBG: Battlegrounds встречает зиму: заснеженный Эрангель и новый гранатомёт

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили масштабное зимнее обновление для ПК, полностью преобразившее классическую карту Эрангель. Теперь она покрыта снегом, что не только меняет визуальную атмосферу, но и влияет на игровой процесс. В честь обновления Krafton представила кинематографический трейлер, демонстрирующий напряжённые перестрелки на заснеженных локациях, испытания на скользком льду и работу нового гранатомёта BZ.
Особенностью сезона стала обновлённая «синяя зона»: теперь она не просто наносит урон, но и «морозит» игроков, добавляя тактической глубины сражениям. Консольные версии для PlayStation и Xbox получат патч 11 декабря, а пользователи ПК уже могут опробовать все нововведения.
Помимо визуальных изменений, обновление включает серьёзную перебалансировку оружия. Переработана отдача у моделей VSS, SLR, SKS, AUG и М416, что делает стрельбу более предсказуемой и честной. Также обновлены награды в рейтинговых матчах, а инструменты для создания пользовательского контента (UGC Alpha) получили новые возможности для разработки уникальных режимов и карт.
Важно отметить, что поддержка консолей предыдущего поколения (Xbox One и PlayStation 4) официально завершена с 13 ноября 2025 года, что отражает переход на более современные платформы. Ранее Krafton анонсировала долгосрочные планы по развитию франшизы, включая будущее PUBG 2.0, обещающее ещё больше контента, улучшений и свежих игровых механик.
Зимнее обновление делает Эрангель свежей, атмосферной и стратегически насыщенной ареной, а новый гранатомёт и переработанная механика оружия добавляют тактической вариативности в привычный геймплей PUBG: Battlegrounds.
Классная игра всё же, играл годами на пекарне, потом после выхода пс5 играл на консоли с контроллера, в игре вообще нет автоаима/ассиста, вообще 0 помощи прицеливания. Бросил играть года как два. Потому что задолбали челики с клавомышами и всякими приблудами. Они тебя вальнут и ещё на экране смерти станцуют ламбаду попутно демонстрируя нечеловечский аим по каким-нибудь горшкам с цветами) Не знаю как сейчас но там читерский беспредел в вакууме, и разрабам плевать. А ведь счастье то а? было так близко... Рецепт идеального онлайн шутера = концепция пабга с физикой и реалистичной графикой без упарывыния в реализм и сидения в туалетах аля тырков + полное отсутствие читаков = рай
Да вроде уже как перебесились все ,все нормально играют ,читаки редко встречаются раз в 50-100 каток ,но на них тоже управа есть как и в виде регулярного бана ,так и в виде фаустпатрона в лицо волхакеру ,вон даже эмку и ауг починили (пока не знаю в какую сторону) ,в целом игра пережила тот порог чтобы стать классикой на равне с дотой и контрой
читаким там в каждой кате по 10 минимум ,от 3 лица не ранговый точно
Вчера 3 раза подряд топ 1 в сквадах взяли ,не казуальный режим - какие то странные читаки ,сам ничем не пользуюсь ,мышка обычная белая a4tech за 500 рублей