PUBG и PAYDAY объединяются: в игре появится кооперативный PvE-режим ограблений

PUBG: Battlegrounds готовится к неожиданному эксперименту — в рамках коллаборации с серией Payday в игре появится полноценный PvE-режим, посвящённый ограблениям. И это, пожалуй, один из самых нетипичных шагов для королевской битвы за последнее время.

Новый режим уводит PUBG от привычной формулы выживания и делает акцент на командной работе: игрокам предстоит планировать и проводить крупные ограбления. В качестве целей заявлены банки, ювелирные районы и городские шоссе, где команды будут сталкиваться не с другими игроками, а с волнами вооружённых сил полиции и спецназа.

По сути, это попытка соединить две разные философии геймплея: тактический хаос PUBG и сценарные ограбления в духе Payday. И если задумка сработает, режим может стать чем-то вроде «внутреннего кооперативного спин-оффа» внутри уже существующей игры — редкий случай для жанра.

Судя по трейлеру, темп будет высокий: перестрелки в узких улицах, штурмы зданий и постоянное давление со стороны ИИ. Отдельно подчёркивается необходимость координации — без неё команда просто не доживёт до точки эвакуации.

Запуск события разделён по платформам: ПК-игроки получат доступ 13 мая 2026 года, а консольные пользователи — 21 мая. Такой разрыв выглядит немного архаично для современных сервисных игр, но, возможно, связан с этапами тестирования.

В целом коллаборация выглядит как попытка вдохнуть в PUBG свежий геймплейный воздух. И, честно говоря, это один из тех редких случаев, когда эксперимент действительно звучит интереснее привычных сезонных обновлений.