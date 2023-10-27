PUBG Mobile стала первой игрой внесенной в реестр организаторов распространения информации (ОРИ)

Мобильная PUBG Mobile и ее сингапурская компания-издатель Proxima Beta внесены в реестр организаторов распространения информации. Мобильная королевская битва стала первой игрой внесенной в данный реестр и произошло это еще 22 сентября, но стало известно только сейчас
Роскомнадзор внес игру PUBG Mobile в реестр ограничений доступа к информации по обращению Федеральной службы безопасности (ФСБ). Однако в данное время доступ к игре ограничен не будет.
В пресс-службе РКН добавили, что внесение в данный реестр необходимо для содействия владельцами информационных ресурсов "выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности".
и что будет?
Опять наши власти лезут не в свое дело! Зачем вносить мобильную PUBG в какой-то там реестр, она же никому не вредит. Видимо опять ФСБшникам нечем заняться, поэтому придумали этот сраный "реестр ОРИ". Как будто в PUBG распространяют информацию, там же просто стрельнялка и битва. Наверняка таким способом государство хочет получить больше власти и контролировать все подряд. А на самом деле кому эта игра мешает? Если кто хочет играть - пусть играет, а им нечего делать, только мешают. Уверен скоро все игры будут запрещены и пойдем на прогулку только с паспортом. Вот балбесы, нечем заняться!
так а в чем суть то этого реестра?
во внесении
🤣 🤣 🤣, я представляю как они будут читать переписки школьников
Деградация Путинского авторитарного режима на лицо.