PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 357 оценок

PUBG получает античит уровня ядра: охота на читеров выходит на новый уровень

butcher69 butcher69

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о запуске в августе 2025 года новой античит-системы, работающей на уровне ядра операционной системы. Такой подход позволит эффективнее выявлять и блокировать нелегальное ПО, которое традиционные методы обнаружить не могут.

Причина нововведения проста: современные читы нередко работают именно на уровне ядра, что делает их практически невидимыми для стандартных средств защиты. Теперь же клиент PUBG будет сканировать систему сразу при запуске игры, а в случае обнаружения подозрительного ПО — блокировать игрока и исключать его из матча. Система будет активна только во время работы игры.

Обновление 37.1 также добавит предупреждение о запуске второго игрового клиента со встроенным античитом — одновременная работа таких программ может вызвать конфликты, поэтому игрокам рекомендуется закрывать лишние приложения.

Любопытно, что в том же месяце серьёзные улучшения своих античитов анонсировали и разработчики Call of Duty: Black Ops 7 и Battlefield 6, которые внедрят поддержку Secure Boot для более жёсткой борьбы с нарушителями.

Комментарии: 8
ChromeDisaster

Ага, и каждая игра с подобными античитами будет требовать удалить другую. Это уже борьба с конкурентами, а не читерами

Glukinc

Чет так можно стало, правда даже в калорианте есть приватки. И все прекрасно работает.

dgsdfgfdgsdg

в валоранте хотя бы пытаются не палиться в отличие от кса

Glukinc dgsdfgfdgsdg

У КСа есть какой никакой фейсит(да и там есть читеры), у валорика такого не видел.

Barred

Я думал, у них и так ядерный античит. Думаю, пупк это не спасёт

unshane

Батлай и так работает из нулевого кольца но помимо него там еще несколько каких то левых античитов. На деле обойдут за несколько часов
Единственная защита от читов в классическом понимании это запуск игры из облака

VADIMIRIUS

Снова игру платной сделать.

666ANUBIS666

Все же понимают, что сами разрабы продают читы.