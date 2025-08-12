PUBG получает античит уровня ядра: охота на читеров выходит на новый уровень

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о запуске в августе 2025 года новой античит-системы, работающей на уровне ядра операционной системы. Такой подход позволит эффективнее выявлять и блокировать нелегальное ПО, которое традиционные методы обнаружить не могут.

Причина нововведения проста: современные читы нередко работают именно на уровне ядра, что делает их практически невидимыми для стандартных средств защиты. Теперь же клиент PUBG будет сканировать систему сразу при запуске игры, а в случае обнаружения подозрительного ПО — блокировать игрока и исключать его из матча. Система будет активна только во время работы игры.

Обновление 37.1 также добавит предупреждение о запуске второго игрового клиента со встроенным античитом — одновременная работа таких программ может вызвать конфликты, поэтому игрокам рекомендуется закрывать лишние приложения.

Любопытно, что в том же месяце серьёзные улучшения своих античитов анонсировали и разработчики Call of Duty: Black Ops 7 и Battlefield 6, которые внедрят поддержку Secure Boot для более жёсткой борьбы с нарушителями.