PUBG получает античит уровня ядра: охота на читеров выходит на новый уровень

Разработчики PUBG: Battlegrounds объявили о запуске в августе 2025 года новой античит-системы, работающей на уровне ядра операционной системы. Такой подход позволит эффективнее выявлять и блокировать нелегальное ПО, которое традиционные методы обнаружить не могут.
Причина нововведения проста: современные читы нередко работают именно на уровне ядра, что делает их практически невидимыми для стандартных средств защиты. Теперь же клиент PUBG будет сканировать систему сразу при запуске игры, а в случае обнаружения подозрительного ПО — блокировать игрока и исключать его из матча. Система будет активна только во время работы игры.
Обновление 37.1 также добавит предупреждение о запуске второго игрового клиента со встроенным античитом — одновременная работа таких программ может вызвать конфликты, поэтому игрокам рекомендуется закрывать лишние приложения.
Любопытно, что в том же месяце серьёзные улучшения своих античитов анонсировали и разработчики Call of Duty: Black Ops 7 и Battlefield 6, которые внедрят поддержку Secure Boot для более жёсткой борьбы с нарушителями.
Ага, и каждая игра с подобными античитами будет требовать удалить другую. Это уже борьба с конкурентами, а не читерами
Чет так можно стало, правда даже в калорианте есть приватки. И все прекрасно работает.
в валоранте хотя бы пытаются не палиться в отличие от кса
У КСа есть какой никакой фейсит(да и там есть читеры), у валорика такого не видел.
Я думал, у них и так ядерный античит. Думаю, пупк это не спасёт
Батлай и так работает из нулевого кольца но помимо него там еще несколько каких то левых античитов. На деле обойдут за несколько часов
Единственная защита от читов в классическом понимании это запуск игры из облака
Снова игру платной сделать.
Все же понимают, что сами разрабы продают читы.