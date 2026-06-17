PUBG получила ИИ-напарницу и масштабную переработку королевской битвы в обновлении 42.1

KRAFTON выпустила для PUBG: Battlegrounds обновление 42.1, которое принесло один из самых необычных экспериментов в истории игры. Главной новинкой стал временный режим «Игра с напарницей», позволяющий отправиться в бой вместе с ИИ-компаньоном по имени Элла.

Новый режим доступен на ПК до 1 июля и предлагает исследовать Санок в формате дуо. Элла способна общаться с игроком голосом, помогать в сражениях и сопровождать его на протяжении матча. Правда, воспользоваться новинкой смогут не все: режим требует видеокарту NVIDIA уровня RTX 2080 Ti или RTX 3060 и выше.

Однако ИИ-напарница — лишь часть обновления. Разработчики также значительно переработали ключевые механики королевской битвы. Одним из самых заметных изменений стала новая система взаимодействия с дымовыми гранатами. Теперь дым может временно рассеиваться от взрывов, столкновений транспорта и некоторых других эффектов, что делает использование дымовых завес менее безопасным и открывает новые тактические возможности.

Серьёзные изменения коснулись синей зоны. Матчи стали быстрее, размеры безопасных зон были пересмотрены, а система получения урона полностью переработана. Теперь его величина зависит не от расстояния до круга, а от времени, проведённого за его пределами. Одновременно разработчики улучшили баланс лечащих предметов, уменьшив их вес и ускорив применение.

Из оружейных изменений выделяется усиление SLR. Винтовка получила более высокую скорость полёта пули и улучшенную управляемость, что должно повысить её популярность среди игроков, предпочитающих дальние дистанции.

Обновление также затронуло ранговый режим. Сезон 42 продлится три месяца и станет подготовкой к более масштабной реформе рейтинговой системы. Кроме того, игроки смогут получать дополнительные очки рейтинга за серии высоких мест, что ещё сильнее смещает акцент на выживание.

На фоне многочисленных балансных правок, новых режимов и улучшений производительности именно появление ИИ-напарницы выглядит самым амбициозным экспериментом PUBG за последнее время. Если тест окажется успешным, подобные технологии могут стать важной частью будущих обновлений игры.