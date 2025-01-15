Разработчики PUBG Battlegrounds выпускают апдейт 33.2 с новой механикой возрождения на карте Санок

В свежем обновлении появилась улучшенная карта Санок и и долгожданная механика и грузовик с трофеями, который тоже был обновлен для соответствия новому окружению:

Грузовик с трофеями предоставляет игрокам дополнительный способ получать трофеи. С начала матча в обозначенных местах появятся четыре грузовика с трофеями, которые будут двигаться по заранее определенным маршрутам. После уничтожения грузовик перестает двигаться, и новый грузовик на его месте не появится. Грузовики с трофеями можно повредить или уничтожить оружием или метательными предметами.

Система возвращения (призыва) теперь представлена на карте Санок:

Самолеты возрождения будут курсировать каждые 2,5 минуты, однако не будут появляться, начиная с фазы 6. Также присутствует в пользовательских матчах.

В аркадном режиме появилась улучшенная система смещения прицела. Стрельба — LABS, смещение прицела. Улучшенная система смещения прицела применяется ко всем видам огнестрельного оружия с различной степенью в зависимости от категории оружия.

Игра все еще остается популярной и имеет около 700 тысяч игроков в пике онлайна, хотя отзывы являются смешанными.