Разработчики PUBG Battlegrounds выпускают апдейт 33.2 с новой механикой возрождения на карте Санок

В свежем обновлении появилась улучшенная карта Санок и и долгожданная механика и грузовик с трофеями, который тоже был обновлен для соответствия новому окружению:
- Грузовик с трофеями предоставляет игрокам дополнительный способ получать трофеи.
- С начала матча в обозначенных местах появятся четыре грузовика с трофеями, которые будут двигаться по заранее определенным маршрутам.
- После уничтожения грузовик перестает двигаться, и новый грузовик на его месте не появится.
- Грузовики с трофеями можно повредить или уничтожить оружием или метательными предметами.
Система возвращения (призыва) теперь представлена на карте Санок:
- Самолеты возрождения будут курсировать каждые 2,5 минуты, однако не будут появляться, начиная с фазы 6.
- Также присутствует в пользовательских матчах.
В аркадном режиме появилась улучшенная система смещения прицела. Стрельба — LABS, смещение прицела. Улучшенная система смещения прицела применяется ко всем видам огнестрельного оружия с различной степенью в зависимости от категории оружия.
Игра все еще остается популярной и имеет около 700 тысяч игроков в пике онлайна, хотя отзывы являются смешанными.
уже вижу как меня засыпят минусами, но поясните мне - в чём прикол батл роялев? Играл я в пабг - не зашёл! Конечно интересно после прыжка идти в близ стоящий дом и лутать себе шмот, но пвп... это ужасная игра!
А где тогда хорошая онлайн пвп игра, раз тебе эта не зашла?
я не вижу смысла в анимэ, это дело вкуса видимо. Но пабг по первой сильно цеплял в 2017 где-то. Графика и физика были хорошими на анриле после приевшихся тогда кодов и бф. Фишка основная батлроялей, что на дурку можно обыграть 100 человек, и от этого шишка дымится, и ещё сквад тим-геймплей тоже круто, даже с рандомами бывало. Но игра может приесться если злоупотреблять. Я забил на все пвп шутаны как два года в завязке, появилось ощущение белки в в колесе - кд не рос, нет самопрогресса, а вот эти дейлики там ачивки мне сразу были побоку, как только почувствовал, что личный скилл упёрся в потолок моих возможностей, я перестал играть. Может когда-нибудь в онлайн-шутанчики вернусь, тема интересная бесспорно, но нужно что-то новое. Может виар прокачают когда-нибудь, может революцию в графоне и физоне завезут, но на сегодня я вижу, всё тоже самое, что и в 2017г. Код немного развивается, но мне не нравится его развитие в сторону туалетных карт и первой космической скорости, а в бф уже перебор по размерам карт. Глянул ролики дельтафорс - всё это уже видел и графику тоже не впечатляет. А батлрояли фортнайт и апекс имеют для меня блевотную стилистику, не моё. Калдовая варзона трэш с кучей (читерских) приборов, сканеров, дронов, гранат для нубятины и тролятины. Жанр очень популярен, но странно, что не штампуют игры в нём. Я б искал быстрее здесь квоты и повестки, чем там где его ищет pg. У меня вообще есть теория, что майки умышленно гробят тайтлы и код тоже пойдёт в трубу потом, возможно им даже компенсирует кто-то это. Может оно и верно всё эволюция, мораль, агрессия все дела я хз.
это можно отнести к чему угодно, вот вообще ко всему...