Разработчики PUBG показали тизер новой карты

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS выпустили небольшой тизер новой карты, получившей название «The City of Glory». Ранее PUBG Studios раскрыли некоторые особенности новой карты, которая разрабатывалась под кодовым названием Neon Prime.
Мы не хотим слишком сильно менять игру, но мы хотим внести изменения, чтобы вы могли испытать что-то другое, "поедая курицу". Мы собираемся добавить элементы в середине игры, которые будут прогрессировать в зависимости от усилий пользователя, а также добавить игровые миссии, например, отправиться в определенное место и получить определенные предметы или убить определенных игроков.
Новая карта должна выйти в игре до конца 2023 года.