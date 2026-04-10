Руководитель PUBG Studios считает ИИ полезным инструментом для разработки

Руководитель разработки PUBG: Battlegrounds Тэсок Чан высказался о применении искусственного интеллекта в игровой индустрии. По его словам, он не видит проблемы в использовании таких технологий, если это не влияет на качество игрового процесса.

В интервью IGN Чан отметил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг ИИ. Он подчеркнул, что с точки зрения обычного игрока важнее всего сам геймплей. Если игра получается интересной, то не так важно, применялись ли нейросети, например, при создании графики или других элементов.

При этом Чан добавил, что его мнение может отличаться от позиции издателей или разработчиков, поскольку вопрос всё ещё активно изучается. По его словам, команда PUBG Studios продолжает анализировать возможности технологии и её влияние на производство игр.

Что касается самой PUBG: Battlegrounds, в студии рассматривают искусственный интеллект прежде всего как инструмент для упрощения работы. Разработчики используют его для автоматизации повторяющихся задач и технических процессов, чтобы освободить больше времени для создания новых механик и улучшения игрового опыта.

В то же время издатель игры, компания Krafton, придерживается более активной стратегии внедрения таких технологий. В компании делают ставку на широкое использование искусственного интеллекта в рабочих процессах и развитии своих проектов.

Тема ИИ остаётся одной из самых обсуждаемых в индустрии. Одни студии считают его полезным инструментом для ускорения разработки, другие выступают против активного применения нейросетей. На фоне роста масштабов современных игр использование подобных технологий, вероятно, будет только расширяться, хотя отношение игроков к этому остаётся неоднозначным.