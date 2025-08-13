Krafton объявила, что с 13 ноября PUBG: Battlegrounds перестанет работать на PlayStation 4 и Xbox One. После планового технического обслуживания версии для консолей прошлого поколения будут полностью отключены.
Разработчики заверили, что игроки не потеряют свои данные: аккаунты, купленные предметы и весь накопленный прогресс можно будет перенести на издания для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это позволит сохранить достижения и продолжить игру на более современных платформах без потерь.
На данный момент PUBG на новых консолях работает через обратную совместимость, так как нативных версий пока нет. В Krafton подчеркнули, что уход с PS4 и Xbox One — это шаг, необходимый для «дальнейшего роста» и обеспечения долгосрочного будущего проекта на консолях.
Авторы поблагодарили сообщество за многолетнюю поддержку и отметили, что решение далось непросто, но позволит сосредоточиться на улучшении качества игры и внедрении новых возможностей для игроков текущего поколения.
Какого роста ? Игра мусор, давно изжила себя.
пусть сначала вылетит из топ стима, потом согласимся с твоим пук мнением, а пока что топ 1 в лидерах продажах и топ 2 в популярных)
А чего, пользовательские сервера нельзя оставить, чтоб игроки хоть как то могли играть? Вот поэтому я и считаю консоли дрисней и ПК всегда будет актуален.
на пк тоже свои прелести, например отключения поддержки стима на win 7, потом будет отключена 10 и т.д, пк то можно обновить, а старую дешманскую консоль только выкинуть, и купить новую, вот и все.