Krafton объявила, что с 13 ноября PUBG: Battlegrounds перестанет работать на PlayStation 4 и Xbox One. После планового технического обслуживания версии для консолей прошлого поколения будут полностью отключены.

Разработчики заверили, что игроки не потеряют свои данные: аккаунты, купленные предметы и весь накопленный прогресс можно будет перенести на издания для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это позволит сохранить достижения и продолжить игру на более современных платформах без потерь.

На данный момент PUBG на новых консолях работает через обратную совместимость, так как нативных версий пока нет. В Krafton подчеркнули, что уход с PS4 и Xbox One — это шаг, необходимый для «дальнейшего роста» и обеспечения долгосрочного будущего проекта на консолях.

Авторы поблагодарили сообщество за многолетнюю поддержку и отметили, что решение далось непросто, но позволит сосредоточиться на улучшении качества игры и внедрении новых возможностей для игроков текущего поколения.