"Скибиди-туалет" врывается на поля битвы PUBG с уникальными наградами и режимом игры

На этой неделе Krafton представила необычную коллаборацию PUBG с известным шоу "Скибиди-туалет". Масштабная коллаборация охватит королевскую битву по всем фронтам и даст возможность игрокам получить уникальные награды или поучастсовать в специальных режимах.

В PUBG Mobile мем-монстры начнут «поглощать» карты уже 25 сентября: на Эрангеле и Ливике появятся тематические точки, новый набор умений и случайные боссы-унитазы, стреляющие энергетическими залпами и преследующие игроков. За победу обещают лут и прогресс в заданиях, а в Metro Royale чудовище может прийти в любой момент. С 29 сентября безумие докатится до World of Wonder, а основной ивент с эксклюзивными наградами (включая «золотые унитазы», вантузы, костюмы, эмоции и скины) продлится с 30 сентября по 4 ноября. На время события также появятся метлы для быстрых перемещений и коллекционные светящиеся предметы для миссий.

Отдельная программа ждёт и «большую» версию. В PUBG на ПК и консолях разработчики подготовили двухнедельный PvE-режим по отражению нашествия Skibidi/Astro Toilet — его презентация пройдёт на TwitchCon San Diego (17–19 октября), после чего режим станет доступен игрокам ограниченное время. Это самостоятельный аркадный формат, не связанный с мобильной кампанией, но выдержанный в том же хаотичном духе.

Таким образом, коллаборация охватывает сразу обе аудитории: на мобильных устройствах — длительное событие с боссами и редактором WoW, на ПК/консолях — краткосрочный PvE-ивент с упором на кооператив и «рейдовую» охоту.