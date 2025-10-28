Создателей PUBG ждет масштабная реорганизация - Krafton делает ставку на искусственный интеллект

Компания Krafton, известная как издатель PUBG и Subnautica 2, объявила о начале крупной реорганизации, в ходе которой намерена превратиться в «AI-first компанию» — организацию, где искусственный интеллект станет центральным элементом всех рабочих процессов.

По словам генерального директора Кима Чан-хана, с этого момента Krafton будет «автоматизировать рабочие задачи с помощью агентных ИИ-систем» и переходить к новой модели управления, при которой сотрудники сосредоточатся на творческих задачах и сложных аналитических проектах. Компания рассчитывает, что это не только повысит производительность, но и позволит «ускорить рост корпоративной ценности в средне- и долгосрочной перспективе».

Для реализации новой стратегии Krafton выделит около 100 миллиардов вон (примерно 69,7 миллиона долларов) на создание мощного GPU-кластера, необходимого для продвинутых вычислений и генеративного моделирования. Ещё 30 миллиардов вон (около 20,8 миллиона долларов) пойдут на обучение персонала работе с инструментами искусственного интеллекта.

Руководство компании подчеркивает, что переход к «AI-центрованному менеджменту» станет важным шагом в эволюции Krafton — разработчики намерены «пересмотреть подход к созданию игр и внутренним процессам, чтобы сосредоточиться на инновациях и исследовательской работе».

Эксперты отмечают, что в индустрии продолжает усиливаться тенденция к интеграции искусственного интеллекта в игровые студии: ранее Microsoft также сообщала о применении ИИ в службах безопасности и модерации Xbox Live, хотя пока без влияния на творческий процесс.

Предстоящая трансформация Krafton может стать одной из самых масштабных технологических перестроек в современной игровой индустрии.