Создатели PUBG удвоили рождаемость внутри компании - Krafton платит сотрудникам до $70 тысяч за ребёнка

Южнокорейская компания Krafton, известная как издатель PUBG: Battlegrounds, сообщила о резком росте числа рождений среди сотрудников после запуска масштабной программы поддержки семей. По официальным данным компании, за первые четыре месяца 2026 года у сотрудников родились 46 детей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов.
Программа была запущена в феврале 2025 года как часть инициативы по борьбе с демографическим кризисом в Южной Корее. Сотрудникам, у которых рождается ребёнок, Krafton выплачивает до 100 миллионов вон (около 70 тысяч долларов) в несколько этапов: 60 миллионов вон единовременно и ещё по 5 миллионов ежегодно в течение восьми лет.
Помимо денежных выплат компания расширила социальный пакет. В него входят декретный отпуск сроком до двух лет, автоматический найм временных сотрудников на замену во время отпуска по уходу за ребёнком, удалённая работа для родителей, дополнительные выходные и психологическая поддержка сотрудников после возвращения на работу.
Согласно исследованию, которое Krafton проводит совместно с Центром демографической политики Сеульского национального университета, сотрудники особенно положительно оценили не только денежные бонусы, но и изменение корпоративной культуры. Более 83% участников внутреннего опроса заявили, что почувствовали «искренность» компании в вопросе поддержки семей и рождаемости.
Удивительно, стоит только появиться достатку у людей как появляются дети, а везде орут про рост инфляции в мире из-за избытка денег, но по факту оказывается, что денег много лишь у небольшого процента людей. Вместо того чтобы расшаривать их среди населения или вливать их в полезные вещи на благо всего мира, они просто бесятся с жиру и толкают мир к росту цен, дабы заиметь еще больше.
А простой народ как сидел в бедности, так и сидит. Демография в мире падает как раз-таки из-за двух вещей. Первое - это, конечно же, нынешнее женское воспитание и взлетевшее до небес женское ЧСВ. Ну а второе - это то, что по факту у большинства нихрена нет денег даже на себя, не говоря уже о семье.
В игре Subnautica 2 тоже упоминается компания Krafton
зачем Krafton покупает детей у сотрудников😨
чтобы они не высыпались и ещё хуже работали?
Колобочек-кулачочек