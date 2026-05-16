Создатели PUBG удвоили рождаемость внутри компании - Krafton платит сотрудникам до $70 тысяч за ребёнка

Южнокорейская компания Krafton, известная как издатель PUBG: Battlegrounds, сообщила о резком росте числа рождений среди сотрудников после запуска масштабной программы поддержки семей. По официальным данным компании, за первые четыре месяца 2026 года у сотрудников родились 46 детей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов.

Программа была запущена в феврале 2025 года как часть инициативы по борьбе с демографическим кризисом в Южной Корее. Сотрудникам, у которых рождается ребёнок, Krafton выплачивает до 100 миллионов вон (около 70 тысяч долларов) в несколько этапов: 60 миллионов вон единовременно и ещё по 5 миллионов ежегодно в течение восьми лет.

Помимо денежных выплат компания расширила социальный пакет. В него входят декретный отпуск сроком до двух лет, автоматический найм временных сотрудников на замену во время отпуска по уходу за ребёнком, удалённая работа для родителей, дополнительные выходные и психологическая поддержка сотрудников после возвращения на работу.

Согласно исследованию, которое Krafton проводит совместно с Центром демографической политики Сеульского национального университета, сотрудники особенно положительно оценили не только денежные бонусы, но и изменение корпоративной культуры. Более 83% участников внутреннего опроса заявили, что почувствовали «искренность» компании в вопросе поддержки семей и рождаемости.