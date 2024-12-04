Свежее обновление для PUBG: Battlegrounds добавило разрушаемость на карте Санок и прочие улучшения

PUBG Corporation выпустила обновление 33.1 для PUBG: Battlegrounds, добавив в игру разрушаемую местность на карте Санок и улучшив визуальное оформление.

Главное нововведение — возможность разрушать объекты на карте Санок. Теперь здания, сооружения и элементы окружения можно уничтожить с помощью гранат, миномёта, Panzerfaust, C4 и других взрывных средств. Прочность объектов зависит от материала: стальные и каменные здания разрушаются частично, а некоторые элементы остаются неповреждёнными.

В дополнение к этому обновление внесло множество визуальных улучшений. Изменён дизайн рисовых полей, обновлены реки в районе Bootcamp, а также улучшены текстуры погоды, растений, скал и утёсов. Появились новые элементы: банановые деревья, кусты, дополнительные пальмы и дома.

Патч 33.1 доступен в Steam, и изменения заметно освежают визуальную составляющую игры. Полный список новшеств можно найти на официальном сайте.