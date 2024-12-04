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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 241 оценка

Свежее обновление для PUBG: Battlegrounds добавило разрушаемость на карте Санок и прочие улучшения

butcher69
Новости

PUBG Corporation выпустила обновление 33.1 для PUBG: Battlegrounds, добавив в игру разрушаемую местность на карте Санок и улучшив визуальное оформление.

Главное нововведение — возможность разрушать объекты на карте Санок. Теперь здания, сооружения и элементы окружения можно уничтожить с помощью гранат, миномёта, Panzerfaust, C4 и других взрывных средств. Прочность объектов зависит от материала: стальные и каменные здания разрушаются частично, а некоторые элементы остаются неповреждёнными.

В дополнение к этому обновление внесло множество визуальных улучшений. Изменён дизайн рисовых полей, обновлены реки в районе Bootcamp, а также улучшены текстуры погоды, растений, скал и утёсов. Появились новые элементы: банановые деревья, кусты, дополнительные пальмы и дома.

Патч 33.1 доступен в Steam, и изменения заметно освежают визуальную составляющую игры. Полный список новшеств можно найти на официальном сайте.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
VADIMIRIUS

Санёк сама карта не в кайф. Мирамар, Эрангель. Остальные в топку.

2
podmot

Выглядит очень хреново

0
Ярослав43434

ура -фпс

0
Mister18r

Мирамар лучшая карта в игре!

-2
Trezvopoy

Даст2 по моему лучше

-1