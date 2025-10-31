Тестирование ИИ-персонажей PUBG Ally на базе NVIDIA ACE состоится в начале 2026 года

Взяв во внимание повторяющиеся анонсы ИИ в последнее время, наилучшее применение этой технологии, возможно, было продемонстрировано уже несколько месяцев назад. Ещё в январе NVIDIA представила обновлённую платформу ACE, которая позволяет вести диалог с игровыми персонажами в режиме реального времени.

Эта идея всегда казалась настоящим шагом вперёд для игр, особенно для проектов с открытым миром, где игрокам нужно не только выполнять задания, но и убеждать персонажей делиться информацией или сотрудничать.

PUBG планирует развить эту концепцию с PUBG Ally — играбельным компаньоном с искусственным интеллектом, действующим под полным контролем пользователя. Напарник может находить предметы, защищаться, атаковать и выполнять команды на естественном языке, ведя себя практически как живой напарник.

ИKRAFTON подтвердил, что публичное тестирование PUBG Ally начнётся в начале 2026 года в PUBG: BATTLEGROUNDS Arcade. Система, созданная с использованием NVIDIA ACE и собственных моделей искусственного интеллекта KRAFTON, работает непосредственно на видеокартах GeForce RTX игроков, обеспечивая отзывчивое и контекстно-зависимое поведение. Она распознаёт голосовой и текстовый ввод на английском, корейском и китайском языках.

Это будет первое масштабное тестирование ИИ-компаньона в многопользовательском шутере. Отзывы, полученные в ходе раннего доступа, помогут в дальнейшей разработке и потенциальной полной интеграции в основную игру в конце 2026 года.