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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 217 оценок

Улучшение системы возрождения и обновление баланса оружия. Представлен патч 32.1 в PUBG

Solstice
Новости

PUBG Studios выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча 32.1, который 10 октября будет установлен на основные серверы PUBG: BATTLEGROUNDS.

В этом патче разработчики обновили оружие из Air Drop, переработали систему возрождения, запустили новый ранговый сезон и добавили новый режим «Вернуться от голодных».

Кроме того, PUBG Studios добавили новые возможности настройки внешнего вида, усовершенствовали функцию радиосообщений, представили новый Билет выжившего, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

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