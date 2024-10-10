Улучшение системы возрождения и обновление баланса оружия. Представлен патч 32.1 в PUBG

PUBG Studios выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча 32.1, который 10 октября будет установлен на основные серверы PUBG: BATTLEGROUNDS.

В этом патче разработчики обновили оружие из Air Drop, переработали систему возрождения, запустили новый ранговый сезон и добавили новый режим «Вернуться от голодных».

Кроме того, PUBG Studios добавили новые возможности настройки внешнего вида, усовершенствовали функцию радиосообщений, представили новый Билет выжившего, а также внесли множество других улучшений и исправлений.