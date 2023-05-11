В будущем патче для PUBG добавят несколько новых механик, которые могут сильно улучшить жизнь игрокам ©

Разработчики из студии Krafton не покладая рук продолжают работать над улучшением PUBG: BATTLEGROUNDS. Популярная королевская битва в ближайшее время готовится получить очередной патч, который должен сильно облегчить жизни игрокам. Обновление принесет в игру несколько дополнительных механик вместе с необходимыми правками баланса.

Уже на следующей неделе PUBG будет обновлен до версии 23.2. Данный патч в основном сосредоточен на обновлении механики транспортных средств, а также добавлении системы возвращения союзника в командных сражениях. Теперь игроки смогут использовать новую систему в возрождения, позволяя подобрать с убитого напарника синий чип и с его помощью вернуть его в бою через специальные башни. Призвать союзников обратно можно в любом месте и в любое время с помощью передатчика синих чипов, который можно найти на карте.

Что касается транспорта, в PUBG будет автоматически появляться значок для транспорта игроков, который будет отмечать место выхода из машины. Это позволит определять точное месторасположение своего средства передвижения и не потерять его на общей карте. Кроме этого, в шутер была добавлена функция отложенного выхода для предотвращения непреднамеренного выхода игроков из движущихся транспортных средств. А еще был скорректирован баланс потери очков здоровья, когда игрок находится сознания, чтобы дать больше тактических возможностей в таком положении.

Выход следующего обновления для PUBG состоится 17 мая на ПК и 25 мая на консолях. С полным списком изменений в патче можно ознакомиться на официальном сайте.