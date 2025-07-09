В PUBG: Battlegrounds стартовал ивент в честь коллаборации с южнокорейской гёрл-группой Aespa

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили трейлер коллаборации с южнокорейской гёрл-группой Aespa. В ролике показали скины, которые будут добавлены в игру в рамках этого кроссовера. Событие продлится с 9 июля по 11 августа.
Совместный проект PUBG x aespa начинается на высокой ноте — теперь в мире PUBG вас ждут агрессивные ритмы aespa, яркие образы и оттенки холодной стали. Исследуйте мир PUBG во множественной вселенной — вас ждут образы будущего, предметы в стиле aespa и события, которые просто нельзя пропустить!
Коротко о главном:
- Эксклюзивная сцена для эмоций PUBG x aespa доступна на стартовых островах Эрангеля, Мирамара, Викенди, Таэго, Дестона и Рондо.
- В El Pozo, Pecado и Tierra Bronca на Мирамаре появились загадочные арены, напоминающие сцены для концертов aespa.
- Несколько построек в Мирамаре были переоборудованы в точки отдыха PUBG x aespa.
- Стартовые самолеты будут украшены баннерами PUBG x aespa.
- Тематические аирдропы PUBG x aespa доступны на всех картах, кроме Парамо.
- Магазинные наборы «Шаг вперед» PUBG x aespa, предоставляющий скидки до 80 %, а также ящики наборов с трофеями и наборы с эмоциями!
- Нове веб-событие в честь коллаборации Aespa.
Больше подробностей о событии вы можете узнать из блога на официальном сайте игры.
Гёрл одобряю, ПУБГ - мусор)