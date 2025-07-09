В PUBG: Battlegrounds стартовал ивент в честь коллаборации с южнокорейской гёрл-группой Aespa

Разработчики PUBG: Battlegrounds выпустили трейлер коллаборации с южнокорейской гёрл-группой Aespa. В ролике показали скины, которые будут добавлены в игру в рамках этого кроссовера. Событие продлится с 9 июля по 11 августа.

Совместный проект PUBG x aespa начинается на высокой ноте — теперь в мире PUBG вас ждут агрессивные ритмы aespa, яркие образы и оттенки холодной стали. Исследуйте мир PUBG во множественной вселенной — вас ждут образы будущего, предметы в стиле aespa и события, которые просто нельзя пропустить!

Коротко о главном:

Эксклюзивная сцена для эмоций PUBG x aespa доступна на стартовых островах Эрангеля, Мирамара, Викенди, Таэго, Дестона и Рондо.

В El Pozo, Pecado и Tierra Bronca на Мирамаре появились загадочные арены, напоминающие сцены для концертов aespa.

Несколько построек в Мирамаре были переоборудованы в точки отдыха PUBG x aespa.

Стартовые самолеты будут украшены баннерами PUBG x aespa.

Тематические аирдропы PUBG x aespa доступны на всех картах, кроме Парамо.

Магазинные наборы «Шаг вперед» PUBG x aespa, предоставляющий скидки до 80 %, а также ящики наборов с трофеями и наборы с эмоциями!

Нове веб-событие в честь коллаборации Aespa.

Больше подробностей о событии вы можете узнать из блога на официальном сайте игры.