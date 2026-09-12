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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 462 оценки

В PUBG добавили удары ногами и кроссовер с Jujutsu Kaisen - патч 43.1 уже доступен

KoRnEr KoRnEr

9 сентября были опубликованы финальные примечания к патчу 43.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS. Обновление уже доступно игрокам на всех платформах.

На карте Эрангель появились тематические элементы по мотивам аниме Jujutsu Kaisen. Среди них:

  • Подарочная коробка JJK со специальной статуей Сатору Годжо и особым эффектом.
  • Склад в стиле JJK.
  • Тематическое оформление посылок и других предметов.

Ключевое геймплейное изменение — удар ногой. Новая механика доступна во всех режимах и вносит разнообразие в рукопашный бой. Удары ногой наносят больше урона и обладают более сильным отбрасывающим эффектом, чем удары кулаком, позволяя отталкивать противников, прерывать их действия и взаимодействовать с окружением.

Варианты удара:

  • С места — нажатие правой кнопки мыши (LT на консолях), когда персонаж безоружен.
  • В прыжке — то же нажатие во время прыжка.

Клавишу для удара ногой можно переназначить в настройках управления.

Ударами ногой можно разрушать:

  • Окна
  • Деревянные двери и заборы
  • Банки
  • Шины

Некоторые объекты могут быть неразрушимыми в зависимости от размера и структуры. Неразрушимые двери можно быстро открыть одним пинком. Также можно пинать торговые автоматы, чтобы быстрее получить предметы — правда, автомат временно выйдет из строя.

В обновлении 43.1 также переработана механика передвижения в воде:

  • Скорость плавания и ныряния увеличена на 25%.
  • На поверхности воды теперь можно использовать пистолеты и бросать мячи.
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