В PUBG добавили удары ногами и кроссовер с Jujutsu Kaisen - патч 43.1 уже доступен

9 сентября были опубликованы финальные примечания к патчу 43.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS. Обновление уже доступно игрокам на всех платформах.

На карте Эрангель появились тематические элементы по мотивам аниме Jujutsu Kaisen. Среди них:

Подарочная коробка JJK со специальной статуей Сатору Годжо и особым эффектом.

со специальной статуей Сатору Годжо и особым эффектом. Склад в стиле JJK .

. Тематическое оформление посылок и других предметов.

Ключевое геймплейное изменение — удар ногой. Новая механика доступна во всех режимах и вносит разнообразие в рукопашный бой. Удары ногой наносят больше урона и обладают более сильным отбрасывающим эффектом, чем удары кулаком, позволяя отталкивать противников, прерывать их действия и взаимодействовать с окружением.

Варианты удара:

С места — нажатие правой кнопки мыши (LT на консолях), когда персонаж безоружен.

— нажатие правой кнопки мыши (LT на консолях), когда персонаж безоружен. В прыжке — то же нажатие во время прыжка.

Клавишу для удара ногой можно переназначить в настройках управления.

Ударами ногой можно разрушать:

Окна

Деревянные двери и заборы

Банки

Шины

Некоторые объекты могут быть неразрушимыми в зависимости от размера и структуры. Неразрушимые двери можно быстро открыть одним пинком. Также можно пинать торговые автоматы, чтобы быстрее получить предметы — правда, автомат временно выйдет из строя.

В обновлении 43.1 также переработана механика передвижения в воде: