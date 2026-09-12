В PUBG добавили удары ногами и кроссовер с Jujutsu Kaisen - патч 43.1 уже доступен

9 сентября были опубликованы финальные примечания к патчу 43.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS. Обновление уже доступно игрокам на всех платформах.
На карте Эрангель появились тематические элементы по мотивам аниме Jujutsu Kaisen. Среди них:
- Подарочная коробка JJK со специальной статуей Сатору Годжо и особым эффектом.
- Склад в стиле JJK.
- Тематическое оформление посылок и других предметов.
Ключевое геймплейное изменение — удар ногой. Новая механика доступна во всех режимах и вносит разнообразие в рукопашный бой. Удары ногой наносят больше урона и обладают более сильным отбрасывающим эффектом, чем удары кулаком, позволяя отталкивать противников, прерывать их действия и взаимодействовать с окружением.
Варианты удара:
- С места — нажатие правой кнопки мыши (LT на консолях), когда персонаж безоружен.
- В прыжке — то же нажатие во время прыжка.
Клавишу для удара ногой можно переназначить в настройках управления.
Ударами ногой можно разрушать:
- Окна
- Деревянные двери и заборы
- Банки
- Шины
Некоторые объекты могут быть неразрушимыми в зависимости от размера и структуры. Неразрушимые двери можно быстро открыть одним пинком. Также можно пинать торговые автоматы, чтобы быстрее получить предметы — правда, автомат временно выйдет из строя.
В обновлении 43.1 также переработана механика передвижения в воде:
- Скорость плавания и ныряния увеличена на 25%.
- На поверхности воды теперь можно использовать пистолеты и бросать мячи.
Акей...