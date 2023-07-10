В PUBG появился новый режим игры, правила которого напоминают Counter-Strike ©

Компания KRAFTON продолжает регулярно снабжать PUBG: BATTLEGROUNDS свежими обновлениями. Недавно популярная королевская битва было обновлено до версии 24.2, получив множество улучшений и изменений. Главным нововведением патча стал обновленный аркадный режим, который станет еще увлекательнее и подарит совершенно новые эмоции для игроков. Например, в нем появится возможность играть в матчи по правилам Counter-Strike.

Согласно анонсу от разработчиков в обновленную аркаду PUBG был включен новый игровой режим под названием Bluebomb Rush. В этом режиме игроки могут принять участие в командных сражениях по хорошо знакомым правилам Counter-Strike, где одна из сторон должна заложить бомбу на точке. За участие в Bluebomb Rush игрокам будут предписаны особые награды, а список доступных режимов будет постепенно расширятся.

PUBG: BATTLEGROUNDS доступна бесплатно на ПК и консолях.