В PUBG вернулся ивент Halloween Battle Royale

В PUBG: BATTLEGROUNDS вновь пройдет временное игровое событие Halloween Battle Royale в честь праздника «Хэллоуин», которое было впервые представлено в 2021 году. Об этом разработчики объявили в соцсетях.
Ивент представляет собой режим игры по классическим правилам «Королевской битвы», но в фэнтези-сеттинге – игроки смогут выбрать один из четырех классов (Executioner, Ranger, Pyromancer и Cleric), каждый со своими уникальными оружием и предметами.
Halloween Battle Royale будет доступен для игры в аркадном разделе PUBG: BATTLEGROUNDS с 27 сентября по 10 октября.