на главную
об игре
PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
6.2 1 051 оценка

В PUBG вернулся ивент Halloween Battle Royale

Solstice
Новости

В PUBG: BATTLEGROUNDS вновь пройдет временное игровое событие Halloween Battle Royale в честь праздника «Хэллоуин», которое было впервые представлено в 2021 году. Об этом разработчики объявили в соцсетях.

Ивент представляет собой режим игры по классическим правилам «Королевской битвы», но в фэнтези-сеттинге – игроки смогут выбрать один из четырех классов (Executioner, Ranger, Pyromancer и Cleric), каждый со своими уникальными оружием и предметами.

Halloween Battle Royale будет доступен для игры в аркадном разделе PUBG: BATTLEGROUNDS с 27 сентября по 10 октября.

Источник  
-1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий