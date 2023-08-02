В PUBG за неделю забанили больше ста тысяч читеров

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS забанили почти 113 тысяч аккаунтов (и 34 тысячи устройств) за период с 24 по 30 июля 2023 года. Из них 106 тысяч аккаунтов получили бан за использование читов.
Еще 6.4 тысячи человек получили блокировки за убийство союзников. 563 пользователя были заблокированы за сговор с противниками. 65 игроков получили бан за другие нарушения. Львиную долю всех банов выдала автоматическая античит-система. Больше трех тысяч банов разработчики выдали вручную.
По данным портала Steam Charts, в июле средний онлайн PUBG: BATTLEGROUNDS снизился на полпроцента по сравнению с июнем 2023-го года – среднемесячная аудитория PUBG держится на отметке в 160 с лишним тыс. человек.
А толку? Игра бесплатная, акк новый намутил и вперед. Лучше бы регу попаданий и звук нормальный сделали.