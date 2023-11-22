Вышел свежий тизер новой карты PUBG с живыми актерами, который снял режиссер "Тайлер Рейка"

Уже в следующем месяце популярная королевская битва PUBG обзаведется масштабной картой. Поле битвы под названием "Рондо" позволит игрокам вступить в динамичные перестрелки среди высотных зданий крупного города. Чтобы подготовить игроков к этому событию, разработчики из студии Krafton представили эффектный тизер-трейлер с живыми актерами.
Короткий ролик демонстрирует лишь небольшую часть будущей короткометражки, которая будет посвящена крупному обновлению PUBG. В тизере засветились Дэниел Ву и Ли Джонджэ, известный по главной роли в сериале "Игра в кальмара". Сам ролик, как и будущую короткометражку, поставил режиссер серии боевиков "Тайлер Рейк".
Карта "Рондо" обещает стать самой масштабной игровой локацией, размеры которой оцениваются в масштабе 8x8. В PUBG еще не было настолько огромного пространства для высадки, поэтому там можно будет найти большое количество разнообразного транспорта и новый пистолет-пулемет JS9.
Обновление с новой картой для PUBG выйдет 6 декабря на ПК и 14 декабря на консолях.