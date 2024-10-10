Ящик с контрабандой, Билет выжившего и хэллоуинские скины - октябрьское обновление магазина PUBG

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали новые скины, которые поступят в продажу в октябре текущего года. В частности, PUBG Studios представили новый Билет выжившего, скины в честь Хэллоуина и новый ящик контрабанды.

Хеллоуин 2024

Опасайтесь сладкого искушения, затаившегося в тени. Оно может украсть ваше сердце, вашу душу... и даже ваши сокровища! А еще не пропустите новый скин горного велосипеда!

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 4 декабря, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 декабря, 03:00 (МСК)

Ящик с контрабандой

Значения вероятности получения предметов в ящиках контрабанды можно найти на странице «Укрытие — Контрабанда — Подробнее — Вероятность получения».

Представляем улучшаемый скин для Kar98k с захватывающими насыщенными эффектами, а также черно-фиолетовую «Схема»!

Новый предмет

Ящик с контрабандой «Угроза в полночь»

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 марта 2025, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 20 марта 2025, 03:00 (МСК)

Билет выжившего: Ночные чудовища

Из-за особенностей законодательства соответствующих стран билет ремесленника нельзя приобрести в Бельгии и Нидерландах.

Облачитесь в пижамы хищников с «Билетом выжившего: Ночные чудовища»!

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 6 ноября, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 14 ноября, 03:00 (МСК)

Старьевщик

Новые предметы

[УЛУЧШАЕМОЕ] Kar98k: «Угроза в полночь»

[СХЕМА] Kar98k: «Угроза в полночь» (черно-фиолетовый)

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 марта 2025, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 20 марта 2025, 03:00 (МСК)

КОМАНДЫ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ PUBG 2024 — КОМАНДНЫЕ СКИНЫ, ЧАСТЬ 3

Третья партия скинов с символикой команд-глобальных партнеров киберспортивного PUBG появится в игре 16 октября!

Период продажи

ПК:16 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября, 05:00 – 21 ноября, 03:00 (МСК)

PUBG: BATTLEGOUNDS x NieR Series возвращается

Мир NieR и NieR Replicant ver.1.22474487139… открывается вновь. Выходите на поля сражений и выслеживайте 「вражеских игроков」.

Период продажи

ПК:23 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)

Консоли:23 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)

Ящик Pirate KIM снова в игре

Обновите боевой облик — скины коллаборации Pirate Kim снова в игре!

M416: Pirate KIM и СКС: Pirate KIMРанг предметов будет изменен с ранга события на элитный ранг.

Для уже обладающих этими предметами игроков вышеуказанные изменения применяться не будут.

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 6 ноября, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 14 ноября, 03:00 (МСК)

Эмоция коллаборации: YOASOBI

Станьте непобедимой иконой на полях сражений с новой эмоцией!

Период продажи

ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 9 января 2025, 03:00 (МСК)

Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 9 января 2025, 03:00 (МСК)

PUBG — Эксклюзивный набор № 4 для подписчиков PlayStation Plus 2024

Забирайте свой набор PlayStation®Plus и получайте сундуки охотника, ключи и купоны контрабанды!

Период продажи

Консоли (с подпиской PlayStation®Plus):5 ноября, 20:00 – 1 января 2025, 04:00 (МСК)

PUBG — Эксклюзивный набор выжившего №4 Xbox Game Pass 2024

Разумеется, мы не забыли и про игроков с Xbox Game Pass.

Период продажи