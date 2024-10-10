Ящик с контрабандой, Билет выжившего и хэллоуинские скины - октябрьское обновление магазина PUBG

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали новые скины, которые поступят в продажу в октябре текущего года. В частности, PUBG Studios представили новый Билет выжившего, скины в честь Хэллоуина и новый ящик контрабанды.
Хеллоуин 2024
Опасайтесь сладкого искушения, затаившегося в тени. Оно может украсть ваше сердце, вашу душу... и даже ваши сокровища! А еще не пропустите новый скин горного велосипеда!
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 4 декабря, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 декабря, 03:00 (МСК)
Ящик с контрабандой
Значения вероятности получения предметов в ящиках контрабанды можно найти на странице «Укрытие — Контрабанда — Подробнее — Вероятность получения».
Представляем улучшаемый скин для Kar98k с захватывающими насыщенными эффектами, а также черно-фиолетовую «Схема»!
Новый предмет
- Ящик с контрабандой «Угроза в полночь»
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 марта 2025, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 20 марта 2025, 03:00 (МСК)
Билет выжившего: Ночные чудовища
Из-за особенностей законодательства соответствующих стран билет ремесленника нельзя приобрести в Бельгии и Нидерландах.
Облачитесь в пижамы хищников с «Билетом выжившего: Ночные чудовища»!
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 6 ноября, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 14 ноября, 03:00 (МСК)
Старьевщик
Новые предметы
- [УЛУЧШАЕМОЕ] Kar98k: «Угроза в полночь»
- [СХЕМА] Kar98k: «Угроза в полночь» (черно-фиолетовый)
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 12 марта 2025, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 20 марта 2025, 03:00 (МСК)
КОМАНДЫ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ PUBG 2024 — КОМАНДНЫЕ СКИНЫ, ЧАСТЬ 3
Третья партия скинов с символикой команд-глобальных партнеров киберспортивного PUBG появится в игре 16 октября!
Период продажи
- ПК:16 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября, 05:00 – 21 ноября, 03:00 (МСК)
PUBG: BATTLEGOUNDS x NieR Series возвращается
Мир NieR и NieR Replicant ver.1.22474487139… открывается вновь. Выходите на поля сражений и выслеживайте 「вражеских игроков」.
Период продажи
- ПК:23 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)
- Консоли:23 октября, 05:00 – 20 ноября, 03:00 (МСК)
Ящик Pirate KIM снова в игре
Обновите боевой облик — скины коллаборации Pirate Kim снова в игре!
- M416: Pirate KIM и СКС: Pirate KIMРанг предметов будет изменен с ранга события на элитный ранг.
Для уже обладающих этими предметами игроков вышеуказанные изменения применяться не будут.
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 6 ноября, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 14 ноября, 03:00 (МСК)
Эмоция коллаборации: YOASOBI
Станьте непобедимой иконой на полях сражений с новой эмоцией!
Период продажи
- ПК:10 октября (после техобслуживания основного сервера) – 9 января 2025, 03:00 (МСК)
- Консоли:17 октября (после техобслуживания основного сервера) – 9 января 2025, 03:00 (МСК)
PUBG — Эксклюзивный набор № 4 для подписчиков PlayStation Plus 2024
Забирайте свой набор PlayStation®Plus и получайте сундуки охотника, ключи и купоны контрабанды!
Период продажи
- Консоли (с подпиской PlayStation®Plus):5 ноября, 20:00 – 1 января 2025, 04:00 (МСК)
PUBG — Эксклюзивный набор выжившего №4 Xbox Game Pass 2024
Разумеется, мы не забыли и про игроков с Xbox Game Pass.
Период продажи
- Консоли (с подпиской Xbox Game Pass):5 ноября, 20:00 – 1 января 2025, 04:00 (МСК)
Скрин NieR шикарный.
Нахера такое пихают в милитари шутеры?