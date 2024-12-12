Авторы The Plucky Squire добавили новый режим для тех, кто не любит долгие обучающие элементы

The Plucky Squire, один из самых ярких инди-релизов 2024 года, получил обновление, исправляющее одну из главных претензий игроков — чрезмерные обучающие элементы.

Разработчики из All Possible Futures и издатель Devolver Digital анонсировали новый режим Streamlined Mode. Этот режим предназначен для тех, кто предпочитает меньше отвлекающих подсказок. В Streamlined Mode снижено количество обучающих диалогов, подсказок камеры и других моментов, когда управление игрой переходило от игрока к системе.

Помимо нового режима, обновление добавляет:

Новые диалоговые портреты для основных персонажей.

Исправления различных ошибок.

Патч уже доступен на ПК, а консольные версии получат обновление в ближайшее время.

The Plucky Squire доступна на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.