Авторы The Plucky Squire добавили новый режим для тех, кто не любит долгие обучающие элементы

The Plucky Squire, один из самых ярких инди-релизов 2024 года, получил обновление, исправляющее одну из главных претензий игроков — чрезмерные обучающие элементы.
Разработчики из All Possible Futures и издатель Devolver Digital анонсировали новый режим Streamlined Mode. Этот режим предназначен для тех, кто предпочитает меньше отвлекающих подсказок. В Streamlined Mode снижено количество обучающих диалогов, подсказок камеры и других моментов, когда управление игрой переходило от игрока к системе.
Помимо нового режима, обновление добавляет:
- Новые диалоговые портреты для основных персонажей.
- Исправления различных ошибок.
Патч уже доступен на ПК, а консольные версии получат обновление в ближайшее время.
The Plucky Squire доступна на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.
это разрабам обучающие элементы как игры делать нужны а не трешню кала подобную