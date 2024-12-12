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The Plucky Squire 17.09.2024
Адвенчура, Инди, Платформер
5.9 19 оценок

Авторы The Plucky Squire добавили новый режим для тех, кто не любит долгие обучающие элементы

butcher69
Новости

The Plucky Squire, один из самых ярких инди-релизов 2024 года, получил обновление, исправляющее одну из главных претензий игроков — чрезмерные обучающие элементы.

Разработчики из All Possible Futures и издатель Devolver Digital анонсировали новый режим Streamlined Mode. Этот режим предназначен для тех, кто предпочитает меньше отвлекающих подсказок. В Streamlined Mode снижено количество обучающих диалогов, подсказок камеры и других моментов, когда управление игрой переходило от игрока к системе.

Помимо нового режима, обновление добавляет:

  • Новые диалоговые портреты для основных персонажей.
  • Исправления различных ошибок.

Патч уже доступен на ПК, а консольные версии получат обновление в ближайшее время.

The Plucky Squire доступна на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

это разрабам обучающие элементы как игры делать нужны а не трешню кала подобную

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