The Plucky Squire бросает вызов: свежее обновление добавляет Iron Mode, новых врагов и переделанных боссов

Очаровательная The Plucky Squire, до сих пор славившаяся своим визуальным стилем и оригинальной подачей, наконец-то получила порцию настоящих испытаний. Свежевыпущенное Challenge Update делает игру по-настоящему хардкорной — именно этого просили опытные игроки, считавшие платформер чересчур лёгким.

Обновление уже доступно на ПК и в ближайшее время появится на консолях. Главное нововведение — Challenge Mode, который добавляет усиленных противников, переработанных боссов, усложнённые мини-игры, ускоренные диалоги и дополнительные цели. Кроме того, в боях появились Metamagic-вариации обычных врагов, а некоторые уровни получили совершенно новую прокрутку и структуру.

Самым отважным игрокам предложен режим Iron Squire — настоящая проверка на прочность. Здесь действует permadeath: одна смерть стирает всё сохранение, и придётся начать с самого начала. Это уже не просто сказка, а настоящая битва за выживание.

The Plucky Squire участвует в летней распродаже Steam, так что сейчас отличное время, чтобы оценить игру в новом, куда более зубастом виде.