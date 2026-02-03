ЧАТ ИГРЫ
GRIMPS 2-й квартал 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Юмор
Экшен-шутер GRIMPS о плюшевом апокалипсисе выпустил открытое демо

Studio WATT Studio WATT Официальный аккаунт

Инди-проект GRIMPS от студии WATT стал доступен в формате открытого демо в Steam. Теперь игроки могут бесплатно познакомиться с игрой, в которой милые на первый взгляд плюшевые существа захватили город и превратились в опасных врагов.

В демоверсии представлен новый городской уровень, полностью занятый плюшевой армией, а также обновлённая боевая система с необычным арсеналом.

Игрокам предстоит сдерживать натиск с помощью хомяк-пушки и рассчитывать на помощь говорящего голубя-компаньона с активными способностями. Среди особенностей проекта — акцент на физическую разрушаемость противников и выразительный, динамичный характер сражений.

Понять, какой атмосферой и темпом живёт игра, можно в официальном трейлере, который уже опубликован.

Открытое демо GRIMPS доступно в Steam.

