Экшен-шутер GRIMPS о плюшевом апокалипсисе выпустил открытое демо

Инди-проект GRIMPS от студии WATT стал доступен в формате открытого демо в Steam. Теперь игроки могут бесплатно познакомиться с игрой, в которой милые на первый взгляд плюшевые существа захватили город и превратились в опасных врагов.

В демоверсии представлен новый городской уровень, полностью занятый плюшевой армией, а также обновлённая боевая система с необычным арсеналом.

Игрокам предстоит сдерживать натиск с помощью хомяк-пушки и рассчитывать на помощь говорящего голубя-компаньона с активными способностями. Среди особенностей проекта — акцент на физическую разрушаемость противников и выразительный, динамичный характер сражений.

Понять, какой атмосферой и темпом живёт игра, можно в официальном трейлере, который уже опубликован.

Открытое демо GRIMPS доступно в Steam.