Plushie Dreadfuls The Game TBA
Адвенчура, Фэнтези
10 1 оценка

Американ Макги анонсировал новую игру по мотивам Страны чудес

AceTheKing AceTheKing

Американ Макги, создатель American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns, объявил о возвращении в игровую индустрию и работе над новым проектом.

Действие его новой игры будет разворачиваться во вселенной Страны чудес: проект получил название Plushie Dreadfuls The Game. В настоящее время ведутся переговоры с разработчиком, который поможет команде создать демонстрационную версию для этой концепции.

Макги обратился к своему сообществу с сообщением, в котором рассказал о новой истории. Согласно его задумке, в Стране чудес будут жить персонажи Plushie Dreadfuls. Он отметил, что прошедший год был очень успешным для бренда Plushy Dreadfuls, и выразил надежду, что фанаты продолжат поддерживать проект, что в конечном итоге поможет воплотить новые творческие идеи в жизнь.

38
22
ratte88

Он же писал, Что it's over, а теперь вернулся?
И какие к чёрту плюшевые, где Алиса? Я ХОЧУ ГОТИЧКУ, а не фури

9
askazanov

Ага, хотелки оставь себе свои )))) - им пофиг

2
JohnyKitamao askazanov

ну так не поддерживать его и не покупать, и тогда тупые хотелки разрабов поменяются на хотелки игроков
либо они пойдут новую работу искать все

5
Seven_zzz

Ну дак не может он Алису делать, ему ЕА не дают прав на это. Он много времени потратил на переговоры с ними, но всё в бестолку. Винить его в этом смысла нет — все претензии к любимым электроникам.

8
Sova Aleykum

Погугли эти игрушки, какие то всратые кролики в стиле обложек альбомов аспера, мдееее.

7
Ahnx

Заведомо провальный проект.

7
ratte88

Твоё мнение очень важно, учитывая, что последние лет 5 ты пишешь так про любую игру

1
Gridon

Electronic Arts по-прежнему владеет правами на франшизу поэтому вместо нормального триквела будет мобильная донатная помойка для рекламы магазина плюшевых игрушек

4
Pirat13666

Нужно продолжение Алисы делать,а не всякие плюшевые ужасы. Помнится у него есть одна игра, кроме Алисы, которая совсем не зашла.

2
Олег Дудин

Главное, не контактировать с ЕА.

2
Anal4onok

Я прошел прошлые части,игра реально интересная и кровавая была!!! Совсем другой взгляд был на Алису в чудесах,даже вроде как не один раз ее пробегал!!

1
FatalleZ

Какая то ссаная крипота для зумеров по типу лабубу, только совсем для наглухо отбитых - фанатов фури, расчлененки и пришитых конечностей в духе франкенштейна.

Ничего хорошего от этого ждать не стоит.

1
Кей Овальд

Звучит как Панорама какая-то.

NorthSable

У деда явно биполярка прогрессирует

