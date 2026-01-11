Американ Макги анонсировал новую игру по мотивам Страны чудес

Американ Макги, создатель American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns, объявил о возвращении в игровую индустрию и работе над новым проектом.
Действие его новой игры будет разворачиваться во вселенной Страны чудес: проект получил название Plushie Dreadfuls The Game. В настоящее время ведутся переговоры с разработчиком, который поможет команде создать демонстрационную версию для этой концепции.
Макги обратился к своему сообществу с сообщением, в котором рассказал о новой истории. Согласно его задумке, в Стране чудес будут жить персонажи Plushie Dreadfuls. Он отметил, что прошедший год был очень успешным для бренда Plushy Dreadfuls, и выразил надежду, что фанаты продолжат поддерживать проект, что в конечном итоге поможет воплотить новые творческие идеи в жизнь.
Он же писал, Что it's over, а теперь вернулся?
И какие к чёрту плюшевые, где Алиса? Я ХОЧУ ГОТИЧКУ, а не фури
Ага, хотелки оставь себе свои )))) - им пофиг
ну так не поддерживать его и не покупать, и тогда тупые хотелки разрабов поменяются на хотелки игроков
либо они пойдут новую работу искать все
Ну дак не может он Алису делать, ему ЕА не дают прав на это. Он много времени потратил на переговоры с ними, но всё в бестолку. Винить его в этом смысла нет — все претензии к любимым электроникам.
Погугли эти игрушки, какие то всратые кролики в стиле обложек альбомов аспера, мдееее.
Заведомо провальный проект.
Твоё мнение очень важно, учитывая, что последние лет 5 ты пишешь так про любую игру
Electronic Arts по-прежнему владеет правами на франшизу поэтому вместо нормального триквела будет мобильная донатная помойка для рекламы магазина плюшевых игрушек
Нужно продолжение Алисы делать,а не всякие плюшевые ужасы. Помнится у него есть одна игра, кроме Алисы, которая совсем не зашла.
Главное, не контактировать с ЕА.
Я прошел прошлые части,игра реально интересная и кровавая была!!! Совсем другой взгляд был на Алису в чудесах,даже вроде как не один раз ее пробегал!!
Какая то ссаная крипота для зумеров по типу лабубу, только совсем для наглухо отбитых - фанатов фури, расчлененки и пришитых конечностей в духе франкенштейна.
Ничего хорошего от этого ждать не стоит.
Звучит как Панорама какая-то.
У деда явно биполярка прогрессирует