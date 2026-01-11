Американ Макги анонсировал новую игру по мотивам Страны чудес

Американ Макги, создатель American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns, объявил о возвращении в игровую индустрию и работе над новым проектом.

Действие его новой игры будет разворачиваться во вселенной Страны чудес: проект получил название Plushie Dreadfuls The Game. В настоящее время ведутся переговоры с разработчиком, который поможет команде создать демонстрационную версию для этой концепции.



Макги обратился к своему сообществу с сообщением, в котором рассказал о новой истории. Согласно его задумке, в Стране чудес будут жить персонажи Plushie Dreadfuls. Он отметил, что прошедший год был очень успешным для бренда Plushy Dreadfuls, и выразил надежду, что фанаты продолжат поддерживать проект, что в конечном итоге поможет воплотить новые творческие идеи в жизнь.