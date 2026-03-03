Американ Макги раскрыл детали сюжета и лора духовного наследника Alice: Madness Returns

Несмотря на то что первая информация об игре появилась еще в начале года, только сейчас стали известны подробности того, как именно проект связан с миром Алисы. Макги прямо заявляет, что намерен связать начало сюжета Plushie Dreadfuls с финалом Alice: Madness Returns.

Я приложил все усилия, чтобы соединить начало игры Plushie Dreadfuls с концом Madness Returns. В этом смысле её можно назвать духовным сиквелом. Между ними есть очевидные пересечения, но не те, что могут доставить нам неприятности с юристами из EA.

— пояснил Макги.

Главным героем игры Plushie Dreadfuls станет мальчик по имени Джеймс — такой же сирота, какой когда-то была Алиса. Его сопровождают 330 кроликов с пуговичными глазами, каждый из которых является воплощением определенных эмоций или состояний ментального здоровья.

Для Джеймса плюшевая зайчиха, напоминающая ту самую игрушку Алисы, — «единственное, что кажется реальным». Проект продолжит исследовать темы психологических травм и борьбы с «внутренними демонами», но в более широком системном ключе.

Макги описывает атмосферу игры через эстетику, близкую к японскому пониманию «хоррор-милоты». Игроков ждет психоделический фантастический мир, который пахнет «дымом и сахаром». В геймплее будет объединены динамичные сражения и исследование «бархатных» локаций, скрывающих жуткие секреты. А визуальная часть проекта будет сочетать мрачные и карикатурные образы милых созданий.

Проект вырос из бизнеса Макги по производству плюшевых игрушек, который он основал вместе с женой после того, как попытка запустить Alice: Asylum провалилась из-за отказа издателя. Теперь автор использует этот успех, чтобы получить творческую независимость и завершить историю, которую он начал более двадцати лет назад.