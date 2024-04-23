35 минут геймплея лавкрафтовского хоррора Pneumata на базе Unreal Engine 5

YouTube-канал ENFANT TERRIBLE поделился видео, демонстрирующим 35 минут геймплейных кадров Pneumata. Pneumata — это новая игра на выживание и психологический хоррор в духе Лавкрафта, созданная на движке Unreal Engine 5 и которая выйдет на ПК во втором квартале 2024 года.
Игроки возьмут на себя роль детектива по расследованию убийств Дэвида Эрнандеса, который расследует серию убийств в старых апартаментах Кловер-Хилл. Игрокам предстоит исследовать и бороться за свою жизнь, пытаясь пережить невообразимые ужасы в стенах Кловер-Хилл. Игроки будут искать предметы, оружие и подсказки, которые помогут им раскрыть зловещую правду, стоящую за всем этим.
Еще в феврале Deadbolt Interactive поделилась демо-версией Pneumata для ПК. И, согласно некоторым ранним сообщениям, у демо-версии были некоторые проблемы с производительностью. В любом случае, видео геймплея, похоже, взято из последней предварительной сборки игры. Так что теоретически она должна быть более оптимизирована, чем вышеупомянутая демо-версия для ПК. Однако, поскольку это предварительная версия, она не отражает качество конечного продукта.
Лавкрафт это че когда паучки бегают и ты в них стреляешь?)))А вообще своего ничего придумать нельзя, воображения 0?)))Теперь пенумбру начинают кошмарить )))