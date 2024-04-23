35 минут геймплея лавкрафтовского хоррора Pneumata на базе Unreal Engine 5

Игра в жанре выживания и психологического хоррора, в которой вы окажетесь в роли детектива, расследующего серию жестоких убийств. В апартаментах Clover Hill происходят ужасные вещи: жильцы исчезают без следа, стены пропитаны кровью, а из темноты доносятся пронзительные крики. Что скрывается за этим кошмаром? Кто или что стоит за этими преступлениями? И как это связано с вашими разбитыми воспоминаниями?

В Pneumata вы будете не только искать улики и решать головоломки, но и бороться за свою жизнь. В игре есть разные виды оружия и предметов, которые помогут вам выжить в опасных ситуациях. Но не рассчитывайте на лёгкость: ресурсы ограничены, а враги непредсказуемы. Вы можете попытаться отвлечь или обойти сущности, которые преследуют вас, или сразиться с ними лицом к лицу. Но будьте осторожны: ваш разум может подвести вас в самый неподходящий момент.