Хоррор на выживание Pneumata выйдет 20 августа

Игра ужасов на выживание Pneumata выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 20 августа, объявили издатель Perp Games и разработчик Deadbolt Interactive.

Приготовьтесь задаться вопросом, что есть реальность, а что есть безумие, в одном из самых страшных психологических ужасов за последние годы. Жильцы пропадают, крики разносятся эхом, а кровь просачивается сквозь стены Кловер-Хилла. Как детектив, раскройте правду, которая скрывается внутри, и восстановите свои фрагментарные воспоминания или поддайтесь ужасам, которые таятся в тенях в этой зловещей смеси выживания и психологического ужаса. Pneumata напугает даже самых опытных игроков в ужасы.