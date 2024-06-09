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Pneumata 3-й квартал 2024 г.
Ужасы, От первого лица
5.8 4 оценки

Разработчики хоррора Pneumata показали новый трейлер

Simple Jack
Новости

На презентации Future Games Show 2024 студия Deadbolt Interactive поделилась новым трейлером хоррора от первого лица Pneumata. Действие разворачивается на острове в глуши американского штата Миссури. Какая-то чертовщина происходит в жилом комплексе Кловер Хилл, и главному герою нужно разобраться в загадочных смертях.

Pneumata создана на движке Unreal Engine 5. Создатели описывают игру как психологический хоррор с элементами выживания. По геймплею и настрою она напоминает серию Outlast, дилогию Condemned и последние выпуски Resident Evil. Выйдет уже летом 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.

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5
3
Pneumata
3-й квартал 2024 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
cuckold

Шутер-хоррор это редкость сейчас.

2
Sivispacempb

Видимо разработчики считают что сложно напугать парня с арсеналом пушек и горой патронов )

0
Sivispacempb

Мне показалось или даже в трейлере в некоторых местах дропается фпс ( экшн сцены)? Ну может к релизу исправят.

-1