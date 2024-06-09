Разработчики хоррора Pneumata показали новый трейлер

На презентации Future Games Show 2024 студия Deadbolt Interactive поделилась новым трейлером хоррора от первого лица Pneumata. Действие разворачивается на острове в глуши американского штата Миссури. Какая-то чертовщина происходит в жилом комплексе Кловер Хилл, и главному герою нужно разобраться в загадочных смертях.
Pneumata создана на движке Unreal Engine 5. Создатели описывают игру как психологический хоррор с элементами выживания. По геймплею и настрою она напоминает серию Outlast, дилогию Condemned и последние выпуски Resident Evil. Выйдет уже летом 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.
Шутер-хоррор это редкость сейчас.
Видимо разработчики считают что сложно напугать парня с арсеналом пушек и горой патронов )
Мне показалось или даже в трейлере в некоторых местах дропается фпс ( экшн сцены)? Ну может к релизу исправят.