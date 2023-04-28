RPG с элементами хоррора Pocket Mirror: GoldeneTraum выйдет в Steam в мае ©

Компания Degica Games объявила, что разработанная AstralShift и VisuStella ролевая игра в жанре хоррор Pocket Mirror: Goldenetraum появится на PC в Steam 19 мая 2023 года.

Pocket Mirror: Goldenetraum - это улучшенная версия Pocket Mirror, вышедшая в 2016 году. В новой версии игры будут новые визуальные эффекты, добавлены дополнительные возможности, новая 2D-анимация, дополнительный контент и многое другое. Кроме того, новая версия включает в себя новую концовку и "Новую игру+". При этом большая часть хорошо знакомых моментов хоррор-повествования осталась без изменений.

Несмотря на то, что Pocket Mirror: Goldenetraum может показаться милой, это лишь видимость того, что за этим кроется страшная история, ведущая игроков к различным вариантам финала.