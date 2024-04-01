Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер шутера PO'ed: Definitive Edition для ПК и консолей

Nightdive Studios подготовила сюрприз на это первое апреля и анонсировала PO'ed: Definitive Edition, ремастированную версию странного космического шутера от первого лица 1995 года PO'ed, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Дата выхода не была объявлена.

Версия PO'ed: Definitive Edition дополняет классический шутер 1995 года обновленными визуальными эффектами, сглаживанием, увеличенной частотой кадров и переработанным управлением, а также производительностью до 120 кадров в секунду в формате 4K.

В PO'ed тебя ждут 16 самых злобных, безумных и странных монстров в галактике. Огромные огры, стреляющие роботы, гигантские летучие мыши и другие ужасы поджидают вас. Готовьтесь к схватке с ними в 25 захватывающих уровнях, сражаясь с мерзкими инопланетными тварями.

Вас ждет огромный арсенал оружия, включая силовой бур и мясоискатель, чтобы справиться с любым противником. PO'ed: Definitive Edition также предлагает полный набор обновлений, упрощающих жизнь, улучшающих геймплей и исправляющих ошибки оригинальной игры. Вы также можете насладиться игрой на широком экране, благодаря поддержке широкоэкранных режимов.

Для хардкорных игроков добавлен новый режим сложности, а также 15 аппетитных достижений