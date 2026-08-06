В Москве пройдет турнир по Point Blank в клубе комика Евгения Чебаткова

Призовой фонд турнира составит 2,6 млн рублей

С 8 по 9 августа в Москве пройдет ежегодный турнир Point Blank League 2026 по тактическому шутеру Point Blank. Его проведут в киберспортивном клубе StandUp-комика Евгения Чебаткова T-Arena.

Призовой фонд турнира составит 2,6 млн рублей — за него сразятся сильнейшие коллективы со всех регионов русскоязычного сервера. Среди них — AoeXe, WhoCares, TeamFlare, NCsky и другие.

Зрители могут посмотреть матчи лично по адресу: Москва, ул. Сущевский вал, 49. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте турнира.

Я очень рад, что турнир по такому олдскульному шутеру пройдет у нас в клубе. Командам хочу пожелать удачи и мастерства, чтобы победа была сладка и зрелищна! И, конечно, жду всех в гости в Т-Арена в Москве.



Евгений Чебатков, комик

Помимо матчей, зрителей ожидает насыщенная программа. Для гостей клуба организаторы приготовили розыгрыш эксклюзивного мерча, промокоды и другие подарки. А специально к турниру в Point Blank появились увеличенные награды за вход и проведенное время в шутере, а также розыгрыш коллекций и бонусов.