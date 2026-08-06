В Москве пройдет турнир по Point Blank в клубе комика Евгения Чебаткова

Призовой фонд турнира составит 2,6 млн рублей
С 8 по 9 августа в Москве пройдет ежегодный турнир Point Blank League 2026 по тактическому шутеру Point Blank. Его проведут в киберспортивном клубе StandUp-комика Евгения Чебаткова T-Arena.
Призовой фонд турнира составит 2,6 млн рублей — за него сразятся сильнейшие коллективы со всех регионов русскоязычного сервера. Среди них — AoeXe, WhoCares, TeamFlare, NCsky и другие.
Зрители могут посмотреть матчи лично по адресу: Москва, ул. Сущевский вал, 49. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте турнира.
Я очень рад, что турнир по такому олдскульному шутеру пройдет у нас в клубе. Командам хочу пожелать удачи и мастерства, чтобы победа была сладка и зрелищна! И, конечно, жду всех в гости в Т-Арена в Москве.
Евгений Чебатков, комик
Помимо матчей, зрителей ожидает насыщенная программа. Для гостей клуба организаторы приготовили розыгрыш эксклюзивного мерча, промокоды и другие подарки. А специально к турниру в Point Blank появились увеличенные награды за вход и проведенное время в шутере, а также розыгрыш коллекций и бонусов.
Вот бы ещё знать кто такой Евгения Чебаткова
С таким количеством читеров и доната который влияет на игру , игра до сих пор жива🤨
На это страшно смотреть, что из себя представляет современный актив в виде человека. Из ровного стада переобулись в ряды овощей, сидящих с открытым ртом перед монитором. Это ведь натурально дрессура и не хватает лишь вот этого дружочка на башке.
мда вот взяли бы да новый поинт бы создали