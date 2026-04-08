Бесплатная соревновательная игра Pokemon Champions вышла на Nintendo Switch

Компании The Pokémon Works и The Pokémon Company выпустили сетевую игру «Pokémon Champions» на консоли Nintendo Switch. В дальнейшем, в течение 2026 года, проект доберётся и до мобильных платформ — Android и iOS.

В центре игрового процесса — создание собственной команды покемонов и участие в баталиях с реальными соперниками. Игроки могут как отлавливать новых существ, так и переносить уже имеющимися через сервис «Pokémon HOME». Доступны поединки в форматах один на один и два на два.

Проект распространяется по условно-бесплатной модели (free-to-play) с дополнительными платными элементами. Сразу после релиза запущен первый рейтинговый сезон под названием M-1 — он продлится до 13 мая 2026 года. Для быстрого старта новичкам предлагают приобрести боевой пропуск и стартовый набор.