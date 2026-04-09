Фанаты разгромили Pokemon Champions на ее релизе

Релиз Pokémon Champions быстро превратился из долгожданного события в полный провал. Игроки на Switch почти сразу столкнулись с багами, странными ограничениями и ощущением, что игре банально не хватает контента. Причем речь не только о технических проблемах - часть того, что активно показывали в трейлерах, на релизе просто отсутствует.

Многие отмечают некорректную работу механик, ошибки в описаниях способностей и даже неправильные параметры у покемонов в обучении и командах. Но особенно болезненным оказался сбой с переносом существ через Pokémon Home: у части игроков они буквально зависали между сервисами и становились недоступными. Этот баг уже устранили, но он стал одним из главных символов неудачного старта.

Несмотря на заявленные улучшения в области производительности, игра работает при 30 FPS, а на Switch 2 и вовсе обнаружился отдельный баг: в док-режиме Champions может запускаться в 1080p вместо ожидаемого 4K, и решить это можно только переподключением, причем при каждом запуске игры.

Разработчики уже готовят патчи и планируют временно отключить игру на техническое обслуживание. При этом подчеркивается, что список известных проблем не окончательный, и работа над исправлениями продолжается.

Неудивительно, что игроки все чаще называют запуск Champions скорее бета-тестом, чем полноценным релизом. Так что, на фоне критики The Pokémon Company выступила с официальными извинениями и пообещала оперативно исправить ключевые недочеты.