Игроки теряют своих покемонов при попытке переноса в Pokemon Champions

8 апреля 2026 года состоялся релиз Pokemon Champions на консоли Nintendo Switch, и этот запуск сопровождается техническими проблемами. Соревновательные игроки активно обсуждают ограничения и ошибки симулятора сражений. Но 1 конкретный баг вызывает наибольшее беспокойство, так как пользователи сообщают о потере покемонов при попытке их переноса из приложения для хранения Home в новую игру. Процесс прерывается ошибкой, после чего становится невозможно завершить перенос или вернуть существ обратно в приложение Home.

Киберспортсмен Джастин AzazeL Каррис рассказал об этой проблеме в социальной сети X, и его публикация собрала ответы от других игроков, чьи любимые монстры также оказались в подобном неопределенном состоянии. Ошибка приложения Home может возникать при переносе покемонов на 2 платформах, включая версию для Switch и мобильные устройства. Подобные сбои периодически случались и в прошлые годы при взаимодействии с другими играми, поэтому проблема появилась еще до выхода Pokemon Champions. В данном случае приложение отмечает затронутых покемонов как гостящих в Pokemon Champions, из-за чего их нельзя обменять обратно. Покемоны оказываются заблокированными в промежуточном состоянии, где их невозможно восстановить или использовать в новой игре.

Некоторым пользователям удалось решить проблему путем удаления и повторной установки приложения Home. Другим игрокам помогла очистка кэша игры и самой системы. На данный момент не существует 1 универсального решения, которое помогло бы всем пострадавшим. Представители The Pokemon Company пока не давали официальных комментариев по поводу этой ситуации.