Данные игроков Pokemon GO начали использовать для навигации роботов-доставщиков

Данные, которые пользователи собирали в Pokémon GO, могут помочь роботам быстрее ориентироваться в городах. Об этом объявила компания Niantic, заключив партнёрство с разработчиком роботов-доставщиков Coco Robotics.

Роботы компании будут использовать систему визуального позиционирования (VPS) от Niantic. Она определяет местоположение не по спутникам, а по окружающим объектам - зданиям, вывескам и другим ориентирам - с точностью до нескольких сантиметров.

Технология обучалась на огромной базе изображений, собранных игроками Pokémon GO. За годы пользователи сделали более 30 млрд снимков и сканов локаций, когда искали покемонов или выполняли задания с фотографированием достопримечательностей. Эти данные позволили создать подробные 3D-модели реальных мест.

Такой подход оказался полезен для навигации роботов. В отличие от GPS, который может работать нестабильно в плотной городской застройке, система VPS ориентируется по визуальным ориентирам. Это помогает автономным курьерам точнее определять своё положение и избегать ошибок на маршруте.

По словам главы Niantic Spatial John Hanke, задача заставить покемона реалистично появляться в реальном мире и задача навигации робота по улицам на самом деле решаются схожими технологиями.

В будущем Niantic планирует использовать такие данные для создания «живой карты» мира. Роботы с системой VPS будут собирать новые визуальные данные, что позволит постоянно повышать точность навигации.