Данные игроков Pokemon GO начали использовать для навигации роботов-доставщиков

Данные, которые пользователи собирали в Pokémon GO, могут помочь роботам быстрее ориентироваться в городах. Об этом объявила компания Niantic, заключив партнёрство с разработчиком роботов-доставщиков Coco Robotics.
Роботы компании будут использовать систему визуального позиционирования (VPS) от Niantic. Она определяет местоположение не по спутникам, а по окружающим объектам - зданиям, вывескам и другим ориентирам - с точностью до нескольких сантиметров.
Технология обучалась на огромной базе изображений, собранных игроками Pokémon GO. За годы пользователи сделали более 30 млрд снимков и сканов локаций, когда искали покемонов или выполняли задания с фотографированием достопримечательностей. Эти данные позволили создать подробные 3D-модели реальных мест.
Такой подход оказался полезен для навигации роботов. В отличие от GPS, который может работать нестабильно в плотной городской застройке, система VPS ориентируется по визуальным ориентирам. Это помогает автономным курьерам точнее определять своё положение и избегать ошибок на маршруте.
По словам главы Niantic Spatial John Hanke, задача заставить покемона реалистично появляться в реальном мире и задача навигации робота по улицам на самом деле решаются схожими технологиями.
В будущем Niantic планирует использовать такие данные для создания «живой карты» мира. Роботы с системой VPS будут собирать новые визуальные данные, что позволит постоянно повышать точность навигации.
Мы что, неправильно называли их все эти годы? Ударение на Е!
Воспользовались игорьками в качестве бесплатной навигационной рабсилы, какая неожиданность...
просто пять...нахаляву стадо собирало геоданные...хозяин доволен...а стадо ещё больше, ведь "полезен для навигации роботов"...вот только робот будет фармить вместо барана бабло хозяину
