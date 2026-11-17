Знаменитая сова из Duolingo появилась в мире Pokémon GO в рамках совместного события, которое продлится до 21 декабря. Сотрудничество двух приложений предусматривает временные бонусы и награды для пользователей обеих платформ. Игроки и изучающие иностранные языки смогут получать специальные косметические предметы за выполнение заданий в каждом приложении.

Награды Pokémon в Duolingo.

Duolingo — бесплатное приложение для изучения иностранных языков с дополнительными платными подписками. Пользователи могут изучать более 40 языков, выполняя ежедневные уроки.

Для получения наград в тематике Pokémon достаточно завершать уроки. Среди доступных призов — косметические предметы для аватара Duolingo, сундуки и драгоценные камни. Все награды Pokémon можно собрать за девять дней занятий. На седьмой день пользователи получат специальный код для доступа к ограниченному по времени исследованию (Timed Research) в Pokémon GO.

Награды Duolingo в Pokémon GO.

Pokémon GO — мобильная игра, в которой пользователи ловят покемонов, посещая различные места в реальном мире и применяя внутриигровые предметы для их поимки и привлечения.

В рамках сотрудничества игроки смогут активировать специальные коды, открывающие временные исследовательские задания. Такие задания необходимо завершить, а награды получить до истечения установленного срока, иначе возможность их получения будет окончательно утрачена.

За выполнение заданий предусмотрены очки опыта (XP), звёздная пыль (Stardust), а также встречи с Пикачу, Мяутом, Чатотом и Лукарио, которые будут иметь специальный фон.

Кроме того, при получении тематических покемонов во время события игроки смогут увидеть их имена на других языках.

Совместное событие Duolingo и Pokémon GO продлится до 21 декабря.