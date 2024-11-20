Компания Niantic годами собирала данные игроков Pokemon Go для обучения искусственного интеллекта

Кто бы мог подумать, что обычная охота за покемонами поможет создать подробнейшую карту мира для искусственного интеллекта? А ведь именно так и случилось — компания Niantic собрала миллионы снимков от игроков Pokemon Go и теперь использует их для обучения ИИ новому пониманию окружающего мира.

Оказалось, что за последние пять лет разработчики создали особую систему, которая может точно определить, где находится человек, просто взглянув на фото с его телефона. Кстати, в базе Niantic уже больше 10 миллионов разных мест со всей планеты, и многие из них особенно ценны тем, что туда просто не добраться на машине со съёмочной аппаратурой.

А ведь ещё в 2022 году главный научный сотрудник компании Виктор Присакариу проговорился, что они создают детальные трёхмерные карты, где ИИ не просто видит объекты, но и понимает, что перед ним — земля, небо или деревья. И всё это благодаря обычным игрокам, которые в 2016 году просто развлекались, ловя покемонов.