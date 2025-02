СМИ: владельцы Pokemon Go и Monster Hunter Now ведут переговоры о продаже своего игрового подразделения

По сообщениям Bloomberg, разработчик Pokemon Go и Monster Hunter Now – компания Niantic – ведет переговоры о продаже своего игрового подразделения. Потенциальным покупателем выступает Scopely Inc., компания, поддерживаемая Саудовским государственным инвестиционным фондом (PIF).

Сделка, по данным журналистов Мишель Дэвис и Сесилии Д'Анастасио, может быть объявлена в ближайшие недели, а ее сумма составит около $3,5 млрд. В случае завершения Niantic передаст Scopely права на Pokemon Go и другие проекты.

Однако пока нет гарантии, что соглашение будет достигнуто. Niantic может остаться независимой, если стороны не придут к окончательному решению.

Если же сделка состоится, это станет очередным шагом PIF в индустрии видеоигр. Ранее саудовский фонд приобрел значительные доли в Nintendo, Capcom и SNK. Также ходят слухи, что PIF финансировал разработку DLC для Assassin's Creed Mirage, хотя Ubisoft не комментировала эти сообщения.

Несмотря на успех Pokemon Go, другие проекты Niantic не смогли повторить его достижения. В 2022 году компания отменила несколько игр и сократила часть персонала.

Как изменится стратегия Niantic в случае продажи, пока неясно. Возможно, на первых порах студия продолжит работать в прежнем режиме.

Сделка пока не подтверждена, и остается только ждать официальных заявлений.