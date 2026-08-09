В Pokemon GO анонсированы новые события на август 2026 года со специальными Пикачу

В честь ежегодного Чемпионата мира по Pokemon GO в игре пройдет два совершенно новых события, посвященных ему, в рамках которых появятся два новых варианта Пикачу, будут увеличены шансы появления покемонов, добавлены эксклюзивные приемы и уникальные косметические предметы.

У невероятно популярной мобильной игры про ловлю монстров было насыщенное лето 2026 года, полное захватывающих событий. Главным событием фестиваля стало ежегодное мероприятие GO Fest, на котором долгожданные Мега Мьюту X и Мега Мьюту Y были добавлены в игру. В течение летних месяцев в игру было добавлено множество новых покемонов, включая линию Аррокуда, Краморанта и даже Мега Старми. Теперь Pokemon GO представит новые события, посвящённые соревновательной сцене.

В конце августа Pokemon GO готовится к проведению двух событий: PokemonXP и Чемпионата мира по Pokemon GO. В рамках этих событий игроки смогут увидеть два совершенно новых варианта Пикачу: Пикачу в космическом костюме, вдохновленном Космогом, и Пикачу Чемпионата мира в короне и плаще. В каждом событии будет увеличено количество появляющихся покемонов, включая Ральтса, Сфила и Соббла в PokemonXP, а также Тотодайла, Фроки и Литтена в Чемпионате мира. Событие PokemonXP в Pokemon GO пройдет с 25 по 28 августа, оба события начнутся и закончатся в 10:00 по местному времени, а Чемпионат мира начнется 28 августа в 10:00 и закончится 30 августа в 20:00 по местному времени.

В рамках ежегодных чемпионатов мира по Pokemon GO игроков ждет гораздо больше, чем просто появление особых покемонов. Игроки, купившие GO Pass на это событие, смогут заработать PokemonXP и рюкзак в стиле чемпионата мира для своего внутриигрового аватара, которые, как планируется, станут доступны в внутриигровом магазине после окончания мероприятия. Игроки, развивающие представленных покемонов, также получат доступ к множеству специальных быстрых и заряженных атак в Pokemon GO, включая мощные приемы для стартовых покемонов, такие как Frenzy Plant, Blast Burn и Hydro Cannon.

Чемпионат мира — не единственное крупное мероприятие, запланированное в Pokemon GO на август. В августе в игре пройдет множество событий, посвященных водным покемонам, включая упомянутое ранее добавление Аррокуды и Мега Старми. Ранее Scopely подтвердила проведение ежемесячного Дня сообщества Pokemon GO в августе, где Никит станет главным покемоном мероприятия, запланированного на 16 августа. Pokemon GO уже анонсировала крупное событие, запланированное на начало сентября, которое завершит одно из крупнейших празднований года в игре.