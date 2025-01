Инсайдер Джефф Грабб: Pokemon Legends Z-A создаётся для обычного Switch, хотя выйдет и на Switch 2

Новая часть Pokemon не будет заточена под улучшенное железо Switch 2. Об этом рассказал инсайдер Джефф Грабб в подкасте "Last of the Nintendogs". По его словам, The Pokemon Company решила разрабатывать Pokemon Legends Z-A с учётом возможностей обычного Switch.

«Все игры, которые покажут на ближайшей Pokemon Presents, создаются для старой консоли, — объяснил Грабб. — Да, они будут работать и на Switch 2, но особых улучшений ждать не стоит. Для The Pokemon Company это обычная практика».

А саму игру, напоминаем, анонсировали в прошлом году. Это продолжение Pokemon Legends: Arceus, действие которого развернётся в городе Люмиос. Подробностей пока немного, но разработчики обещают рассказать больше уже на февральской презентации Pokemon Presents.