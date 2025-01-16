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Pokemon Legends: Z-A 2025 г.
Ролевая
8.1 13 оценок

Инсайдер Джефф Грабб: Pokemon Legends Z-A создаётся для обычного Switch, хотя выйдет и на Switch 2

Lunersun
Новости

Новая часть Pokemon не будет заточена под улучшенное железо Switch 2. Об этом рассказал инсайдер Джефф Грабб в подкасте "Last of the Nintendogs". По его словам, The Pokemon Company решила разрабатывать Pokemon Legends Z-A с учётом возможностей обычного Switch.

«Все игры, которые покажут на ближайшей Pokemon Presents, создаются для старой консоли, — объяснил Грабб. — Да, они будут работать и на Switch 2, но особых улучшений ждать не стоит. Для The Pokemon Company это обычная практика».

А саму игру, напоминаем, анонсировали в прошлом году. Это продолжение Pokemon Legends: Arceus, действие которого развернётся в городе Люмиос. Подробностей пока немного, но разработчики обещают рассказать больше уже на февральской презентации Pokemon Presents.

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Pokemon Legends: Z-A
2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Марк Цукерберг 001

правильное решение, больше копий игры продашь больше заработаешь

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