На Nintendo Switch и Switch 2 состоялся релиз Pokemon Legends: Z-A

С сегодняшнего дня в продаже появилась новая часть популярной серии RPG Pokémon — Pokémon Legends: Z-A, доступная для консолей Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch. Для продвижения игры Nintendo опубликовала небольшой трейлер с новыми кадрами игрового процесса.

Действие игры происходит в городе Лумиос региона Калос, где можно ловить диких покемонов, тренировать их и переживать с ними совершенно новые приключения. В игре были переработаны сражения: теперь тренеры и их покемоны перемещаются по полю боя в режиме реального времени. Также была добавлена механика синхронизации, позволяющая в нужный момент активировать способности и менять покемонов. Для таких сражений даже выделены специальные зоны.

Кроме того, в игру добавлена функция Mega Evolutions, которая позволяет сделать покемонов еще более сильными и иногда менять их типы. Наконец, в онлайн- или локальных сражениях могут принимать участие до четырех игроков.