Nintendo будет вне себя от злости: после хакерской атаки утекла PC-версия Pokemon Legends: Z-A - она полностью проходима

Недавно стало известно о том, что студия Game Freak, разработчик серии Pokemon, стала жертвой масштабной кражи данных.

Пользователи сообщают о том, что хакеры выложили в сеть PC-версию игры Pokemon Legends: Z-A - следующую часть в серии Pokemon, релиз которой запланирован лишь в следующем году на Nintendo Switch. В сеть попал отладочный PC-билд для разработчиков, который, тем не менее, по словам игроков - полностью проходим от начала и до конца, хоть и присутствуют некоторые баги.

Таким образом, PC-игроки уже могут пройти игру за много месяцев до её релиза. Вероятно Nintendo будет вне себя от такой утечки, учитывая то, что игры серии Pokemon - одни из самых продаваемых у японского издателя, а если бы не утечка данных, то игра, скорее всего, никогда бы не вышла на PC в принципе.